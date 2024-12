Ma debütált a Mandoki Soulmates legújabb videoklipje

Az új videoklip nemcsak egy zenei élmény, hanem egyben egy művészi utazás is. A "I Am Because You Are" filmbe illő látványvilágot teremt, amelyben Leslie Mandoki saját belső világát tárja elénk. A képsorok között a zenekarvezető nosztalgikus pillantással tekint a tükörbe, újraértelmezve az élet nagy fordulópontjait.

Ez a kislemez a Mandoki Soulmates előző megjelenésének a The Wanderernek a folytatása.

Mindkét kislemez szerves része a Mandoki Soulmates úttörő és világszinten sikeres új albumának az A Memory Of Our Future- nak. Az album egy limitált karácsonyi kiadásban is elérhető, exkluzív audiophile fehér bakeliten.

Mi lenne, ha a zene lehetőséget adna arra, hogy újraírjuk a jövőt?

A Soulmates ezt a gondolatot helyezi A Memory Of Our Future-nak a középpontjába. A korong igazi mestermű, a szupercsapat nemzetközi áttörésének csúcspontja, világszerte elismert és sikeres Európában, Ázsiában és nem utolsó sorban az USA-ban. A lemez Tokióban, Szöulban, Londonban, sőt New Yorkban, a Time Square óriáskivetítőjén is kiemelt reflektorfénybe került, tovább erősítve a zenekar globális jelenlétét. Leslie hónapok óta intenzív világkörüli sajtóúton vesz részt, hogy eleget tegyen számos médiameghívásnak. A Goldmine Magazine „modernkori jazz progresszív rock mesterműnek” nevezte, míg a Forever Music „az év albumának” kiáltotta ki. A rajongók és a zenei sajtó egyaránt méltatták az albumot, amiért a progresszív rock jövőjének zászlaját hordozza időtlen és társadalmi-politikai szempontból releváns üzeneteivel, amelyeket egy szuper-prémium audiophile formátumban közvetít. Leslie Mandoki, a zenekar vezetője ezt az „analóg bosszújának” nevezi.

Idén nyáron az A Memory Of Our Future album megjelenése egy időben történt a teltházas európai koncertekkel, ahol a „zenekarvezetők zenekara” élőben adta elő az albumot. Az album számos elismerést és dicséretet zsebelt be a dalok kompozíciós érettségéért, a jazz- és progresszív rocklegendákból álló európai szupergroup előadásainak virtuozitásáért, valamint az audiophile analóg produkcióért, amely igazi mély hangulatot, és lelkesedést vált ki az hallgatókból.

Kritikai elismerések

A világon a meghatározó zenei média egyhangúan kiemeli az album világszínvonalú zenei színvonalát és stilisztikai, sőt korszakalkotó jelentőségét. Nemzetközi műsorszolgáltatók, mint például a Sinclair Broadcast Group, valamint jelentős rockzenei magazinok, mint a The Classic Rock, az A Memory Of Our Future-t „azonnali progresszív rock klasszikusként” aposztrofálják. A legendás zenekari tagok művészi kiválóságát és az analóg produkciót olyan kiadványok is méltatják, mint a The Final On Vinyl, amely szerint „Minden dal mestermű, amely a zenekar zenei képességeiről és kreativitásáról tanúskodik.” Az American Songwriter megjegyzi: „Számos nagyágyú járult hozzá az albumhoz, amelyet méltán analóg technológiával készítettek.”

Ez az egyedi művészi kiválóság és az analóg tisztaságra való visszatérés garantálja, hogy az A Memory Of Our Future időtálló klasszikus marad, és új mércét állít a modern progresszív rock számára.

A sikeres albumindítást követően Leslie Mandoki és a Soulmates zenekar újabb kreatív energiákat szabadított fel: először a szívhez szóló The Wanderer kislemez önéletrajzi videójával, most pedig az érzelmekkel teli, elégikus I Am Because You Are-ral, amely december 9-én jelenik meg világszerte.

Ezt követően egy teljes koncertvideó-élmény kerül bemutatásra, amelyet a nyári turné során, 16 kamerával és csúcskategóriás hangrögzítéssel örökítettek meg. A koncertvideó utómunkálatait Leslie Mandoki véglegesítette és befejezte.

November 29-én világszerte megjelent a Mandoki Soulmates A Memory Of Our Future című albumának szigorúan limitált, deluxe karácsonyi kiadása fehér bakeliten, amely a legmagasabb szintű hangminőséget biztosítja. A teljesen analóg technológiával készült lemezt az audiofil közönség a legmagasabb szintű minőségként ünnepelte. Hamarosan az album ¼ hüvelykes stúdiómester szalagon is elérhető lesz, hogy a végső analóg audiofil élményt nyújtsa.

Leslie Mandoki számára ez az album nem csupán dalok gyűjteménye, hanem egy zenei kiáltvány a mai világ számára. „Minden dalnak különlegesen született meg” – mondja, „mert nem mi, zeneszerzők és szövegírók írjuk a dalokat, hanem az élet!” Az A Memory Of Our Future néhány dala egyértelműen önéletrajzi visszhangokat hordoz.

Az új videó témája, az I Am Because You Are, talán Mandoki eddigi legszemélyesebb dala – egy dallamos elmélkedés az évek múlásáról és az átalakulásokról. A videóban a szeretet, a veszteség és a küzdelem kontrasztot alkot azzal a kitartással, hogy az emberek egymás mellett maradjanak, és az egymásba fonódó létezés, mint fejlődő entitás, megjelenjen. A videó forgatagában múltidéző és jövőbe tekintő képsorok fonódnak össze, bemutatva az élet intenzív szeretetének összetettségét, miközben arra ösztönöznek bennünket, hogy gondolkodjunk el azon, hogyan váltunk azzá, akinek ma tartjuk magunkat – külön-külön és együtt, a napos és sötétebb időkön keresztül.

„Az életem utazása döntések, fejlődések és tanulási folyamatok sorozata, és az I Am Because You Are egy olyan aspektus krónikája, amely mély és jelentőségteljes találkozásokat, valamint sorsfordító kereszteződéseket mutat be, mindazzal együtt, ami ezekkel jár. Útközben családot alapítottam – apának lenni életem legcsodálatosabb szerepe, a legnagyobb felelősségem és a legszebb elköteleződésem. Mindig arra törekedtem, hogy gyermekeimnek mély gyökereket és erős szárnyakat adjak, hogy amikor eljön az idő, megvalósíthassák önmagukat és megélhessék saját álmaikat. Amikor majd visszatekintenek a saját életükre, ahogy én is tettem az I Am Because You Are megírásakor, és őszintén remélem, hogy úgy érzik majd, mint én: az életet minden nehézsége ellenére érdemes megélni, mert MEGÉRI."

Zeneileg az I Am Because You Are önreflexió történetét énekes-dalszerző stílusban meséli el,ami bizonyos szempontból stilisztikai eltérés a Soulmates szokásos progresszív és jazz rock irányzatától. Mandoki így magyarázza: „Egy olyan személyes, elmélkedő és nyitott végű dal, mint az I Am Because You Are, inkább egy trubadúr vagy vándorénekes karakterét kívánja….,ez egy olyan ember története, aki az én koromban és tapasztalataimmal él. Ahogy a versek és refrének egyre mélyebbre hatolnak a valóság pátoszába…hiszen ez az én utópiám a realisták számára, a produkció is egyre gazdagabbá válik, szinte egy közös éneklésre invitáló kórus-stílusban bontakozik ki, még intimebben bevonva a hallgatót. Mint zenekar, ez természetesnek tűnt, és lehetőséget adott arra, hogy új módokon mutassuk meg zenei sokoldalúságunkat.”

„Ez, és minden dalom, az önéletrajzi reflexióimból gyökerezik, amelyek során az élet, a zene és a művészet panorámája bontakozott ki egy aprócska reménysugárból (mind a mai napig) barátok, család, kollégák és természetesen a Soulmates segítségével.”

2024 végéig és 2025 első hónapjaiban a Mandoki Soulmates folyamatosan új videókat jelentet meg aktuális albumuk, az A Memory Of Our Future dalaihoz. Az ősz és az ünnepi szezon alatt a zenekar YouTube-csatornáján rendszeresen jelennek meg új kislemezekhez és koncertvideókhoz készült anyagok.

Az A Memory Of Our Future nemcsak zenéjével, hanem mély filozófiai és társadalmi-politikai költészetével is kitűnik. Az album a minőség és a művészi integritás világító fáklyája, amely emberek millióit érinti meg világszerte. A rajongók és a zenei kritikusok egyaránt dicsérik a zenekart mivel mindig új kifejezési formákat keres, miközben megőrzi a zenei kifinomultságát és gondolati gazdagságot.

„Az A Memory Of Our Future és ez a zenei alkotási mód csodálatos abban, hogy együtt képesek vagyunk felülemelkedni a jelen nehéz időszakainak melankóliáján. A zene megnyitja a szemünket a jövőre, és ösztönöz a pozitív gondolkodásra és optimizmusra. Ez ad erőt és hajt minket előre, még ezekben a nagy megosztottságot hozó kihívásokkal teli időkben is. A zenénkkel ott is hidakat kell építenünk, ahol a gyűlölet és az ellenségeskedés már a híd alapjait is elmosta.” -fogalmazta meg Leslie.

Több mint három évtized után is, a Soulmates nem fárad bele, hogy felemelje a hangját:

„Nem szabad meghátrálnunk, nem dughatjuk homokba a fejünket, különben egy disztópiákba vezető jövő felé haladunk” – mondta. – „Több bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy elhagyjuk a komfortzónánkat, kiálljunk amellett, amit helyesnek gondolunk, és lázadjuk az ellen, amit tudjuk, hogy helytelen. Küzdjünk a megosztottság, az álhírek, a gyűlölet és a gyűlöletbeszéd ellen, és álljunk ki az igazságosság, a generációk közötti igazságosság és az emberiesség mellett!

A bátorság hív olyan embereket, mint mi! Maradjunk hangosak a szabadságban és békében töltött jövőért!

A zene mindig is az emberiség legnagyobb egyesítő ereje volt, és most, jobban mint valaha, szükségünk van rá, hogy összekössön minket. Együtt, generációkon átívelően—egy közös jövőért egy jobb világban.”

[2024.12.09.]