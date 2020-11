Beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnoka új tagjait Virtuális ceremónián iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába az idén kiválasztott új tagokat szombat éjjel, az előadást televízión lehetett követni. Az eredeti tervek szerint május 2-án tartották volna az idei rendezvényt, de a koronavírus-világjárvány miatt először elhalasztották, majd virtuálissá tették az eseményt - írta a The Hollywood Reporter.

Noha a virtuális ceremónia miatt elmaradtak a szokatlan zenei párosok előadásai - mint tavaly az egykori One Direction-tag Harry Styles meglepetésvendég és Stevie Nicks duettje -, a nézők nagyra értékelték, hogy mindössze két óra alatt lezajlott az esemény, mely a korábbi években több mint kétszer ilyen hosszúra nyúlt.



Minden új tagot a beiktatója, vagyis egy rajongó híresség üdvözölt, ezután összeállítást vetítettek a karrierjük fontos állomásairól, majd az új tag, vagy ha már nem él, családtagja tartott beszédet a távolból.



A múlt hónapban elhunyt Eddie Van Halen gitáros emlékére is bemutattak egy videót, melyen Slash, valamint a Metallica két tagja, Kirk Hammet és Tom Morello is megszólalt, az utóbbi a nemzedék Mozartjának nevezte a holland születésű amerikai zenészt.



Idén hat új tagot iktattak be a csarnokba, ahová azok kerülhetnek be, akik több mint 25 éve adták ki első albumukat. Tavaly Janet Jackson, Stevie Nicks, a Roxy Music, a Radiohead, a The Cure, a The Zombies és Def Leppard szerepelt a beiktatottak között.



Idén a T. Rex londoni rockegyüttes, a Depeche Mode, Notorious B.I.G. (Christopher Wallace) hiphopsztár, a Doobie Brothers, a Nine Inch Nails, valamint a 2012-ben, 48 évesen elhunyt Whitney Houston.



Az ő virtuális beiktatása volt az idei ceremónia legjelentősebb része. A köszöntőt Alicia Keys amerikai énekesnő mondta.



"Mindannyian tudjuk, példátlan sikere a zeneipar pantheonjának abszolút magaslataiba emelte a fekete nőket. Mindannyian tudjuk, zenéje örökké él" - méltatta Houstont.



Mivel mind a popsztár, mind lánya, Bobbi Kristina Brown tragikusan fiatalon hunyt el, anyja, a 87 éves Cissy Houston és sógornője, Pat Houston köszönték meg ünnepélyesen az elismerést. MTI [2020.11.10.]

