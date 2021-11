Dancing with the stars 2021 9. adás - nézd meg a produkciókat!

Káprázatos nyitánnyal startolt el a Döntő

Tóth Andi, Árpa Attila, Kamarás Iván és Kinizsi Ottó több méter magasból ereszkedett le a DWTS nyitányában a parkettre.



Dancing with the stars 2021 9. rész - Káprázatos nyitánnyal startolt el a Döntő

Egy lendületes quicksteppel nyitotta meg a versenyprodukciók sorát Kamarás Iván és Mikes Anna a Döntőben!



Dancing with the stars 2021 9. rész - Kamarás Iván és Mikes Anna: Quickstep

Bécsi keringővel készült a Döntőre Kinizsi Ottó és Szőke Zsuzsanna!



Dancing with the stars 2021 9. rész - Kinizsi Ottó és Szőke Zsuzsanna: Bécsi keringő

A Döntő első fordulójában szambával lépett parkettre Árpa Attila és táncpartnere, Stana Alexandra!



Dancing with the stars 2021 9. rész - Árpa Attila és Stana Alexandra: Samba

Rihanna slágerére rumbázott a Dancing with the Stars Döntőjében Tóth Andi és Andrei Mangra.



Dancing with the stars 2021 9. rész - Tóth Andi és Andrei Mangra: Rumba

A zsűri választotta ki Kamarás Iván és Mikes Anna következő produkcióját!

Dancing with the stars 2021 9. rész - Kamarás Iván és Mikes Anna: Hip-Hop

Tangóval lépett parkettre a Döntőben Kinizsi Ottó és Szőke Zsuzsanna, és csak úgy, mint korábban, ezúttal is csatlakozott hozzájuk Deutsch Anita!



Dancing with the stars 2021 9. rész - Kinizsi Ottó és Szőke Zsuzsanna: Tango

A TOP2-be jutásért cha-cha-cházott a Dancing with the Stars Döntőjében Tóth Andi és Andrei Mangra!



Dancing with the stars 2021 9. rész - Tóth Andi és Andrei Mangra: Cha Cha Cha

Fergeteges produkcióval tértek vissza a parkettre a kiesett versenyzők A Fináléra visszatértek egy produkcióval a show-ba azok a versenyzők, akik az elmúlt hetekben búcsút intettek a műsornak.







Megható búcsút vett Kamarás Iván és Mikes Anna a DWTS-től. A páros a 3. helyen végzett.



Dancing with the stars 2021 9. rész - Kamarás Iván és Mikes Anna végzett a 3. helyen

A harmadik fordulóban jive-val lépett parkettre Kinizsi Ottó és Szőke Zsuzsanna a Döntőben.



Kinizsi Ottó és Szőke Zsuzsanna: Jive

A Finálé mindent eldöntő párbajában tangóval lépett parkettre Tóth Andi és Andrei Mangra!



Tóth Andi és Andrei Mangra: Tango

kiderült, hogy melyik páros nyerte meg a Dancing with the Stars-t

Elképesztő izgalmak után kiderült, hogy melyik páros nyerte meg a Dancing with the Stars második magyarországi évadát!

A Dancing With The Stars második évadát Tóth Andi és Andrei Mangra nyerte.



Elképesztő izgalmak után kiderült, hogy melyik páros nyerte meg a Dancing with the Stars második magyarországi évadát!



Megvan a Dancing with the stars 2021 győztese

[2021.11.20.]