Sztárban Sztár 2022 ötödik adás videók - nézd vissza a produkciókat

A Sztárban Sztár még versenyben lévő 8 énekese Ava Max motiváló slágerével nyitotta meg az ötödik élő show-t!

Sztárban Sztár 2022 5. adás: Sztárban Sztár TOP8: Everytime I Cry

A szuperszexi és menő popdíva, Dua Lipa bőrébe bújva elképesztő produkcióval állt a nézők és a zsűri elé Dallos Bogi.



Sztárban Sztár 2022 5. adás: Dallos Bogi: New Rules

Ember Márk produkciója után a zsűri kidőlt a röhögéstől.



Dolly-ként hozta el a nyarat a Sztárban Sztár színpadára az ötödik élő show-ban Ember Márk!



Sztárban Sztár 2022 5. adás: Ember Márk: Vakáció

A hatalmas hangú előadó, Cee Lo Green alakjában énekelt őrületesen nagyot a Sztárban Sztár színpadán Péterffy Lili!



Makranczi Zalán szerint Péterffy Lili minden produkció alatt széthullik



Lékai-Kiss Ramóna és Makranczi Zalán egyetértenek abban, hogy Péterffy Lili produkciója nem volt annyira lehengerlő, mint azt várták.



Sztárban Sztár 2022 5. adás: Péterffy Lili: Crazy

Egy igazi rocklegenda, a The Rolling Stones frontembere, Mick Jagger bőrébe bújva szántotta fel a színpadot Stohl András!



Sztárban Sztár 2022 5. adás: Stohl András: I Can’t Get No (Satisfaction)

A kanadai popcsillag, Justin Bieber alakjában elképesztő lendülettel érkezett a Sztárban Sztár színpadára Marics Peti!



Peti előadása megosztotta a zsűrit. A hangszín nem annyira volt hasonló Justin Bieberéhez, viszont a stílus igen.



Sztárban Sztár 2022 5. adás: Marics Peti: Sorry



Igazi rockerként, a The Rasmus frontembereként szárnyalt lendületes produkciójával az ötödik élő show-ban Szekeres Adrien!



Sztárban Sztár 2022 5. adás: Szekeres Adrien: In The Shadows

[2022.03.06.]