Tizennyolc énekkar vesz részt a Cantemus kórusfesztiválon Nyíregyházán Tizennyolc énekkar csaknem nyolcszáz énekese lép fel és énekel majd a közönségnek az augusztus 15. és 21. között megrendezendő 14. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon, Nyíregyházán. Szabó Dénes fesztiváligazgató, a házigazda Cantemus kórus igazgató-karnagya az esemény keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a koronavírus-járvány a korábban aktív nemzetközi kórusmozgalomra is negatívan hatott, a tapasztalataik szerint az amatőr kórusoknak több mint fele teljesen eltűnt a pandémia következtében. A korábbi rendezvényeket színesítő távol-keleti, például japán, kínai, tajvani, dél-koreai vagy fülöp-szigeteki énekkarok a koronavírus miatt idén nem vállalták az utazást és a fellépést, emellett az európai kóruséneklés is egyre inkább visszavonulóban van.



Idén Észtországból, az Egyesült Államokból, Spanyolországból, Macedóniából, Olaszországból, Törökországból és Görögországból érkeznek a meghívott együttesek - ismertette a karnagy, megjegyezve, a Cantemus régi kapcsolatai révén sikerült Nyíregyházára csábítani az énekeseket.



Az idei fesztiválon a hagyományokkal ellentétben nem tartanak kórusversenyeket, azonban Szabó Dénes vezetésével megtartják karvezetői mesterkurzust. A programokba Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye hat települése is becsatlakozik: Tokajtól Tiszadadán át Gávavencsellőn, Nyírbátorban, Kállósemjénben és Vállajon lesznek majd templomi hangversenyek. A fesztivál keretében nyolc hangversenyt tartanak Nyíregyházán: a kétnapos megyei fellépések mellett a Kontinensek hangjai című hangversenyekre, a szabolcsi megyeszékhely központjában megtartandó népszerű folklór estre, majd a Continental Arénába szervezett gálakoncertre várják a közönséget.



A meghívott nyolc külföldi és a két hazai vendégénekkar mellett a Cantemus és szakmai bázisa, a Kodály Zoltán Általános Iskola saját kórusai és énekkarai lépnek majd színpadra - mondta a tájékoztatón Szabó Soma karnagy, a Cantemus művészeti vezetője. A nyíregyházi és a vidéki koncertek nagyobb része ingyenesen látogatható, a fizetős koncertekre pedig kedvező árú, három előadásra szóló bérletet bocsátanak ki az érdeklődők számára.



Ulrich Attila alpolgármester arról beszélt, a kétévente megrendezett fesztivál elmúlt négy éve nem volt zökkenőmentes, de a Cantemusban van és lesz annyi erő, hogy képes legyen a következő években is nagyon jó színvonalú kórusfesztiválokat megszervezni.



A részletes fesztiválprogram a www.cantemusfestival.org.hu oldalon érhető el. MTI [2022.05.24.]