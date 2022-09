Miskolcé a legjobb előadás és a legjobb férfi főszereplő díja a Városmajori Színházi Szemlén! A Miskolci Nemzeti Színház a Városmajori Színházi Szemle keretében augusztus 31-én mutatta be a fővárosi közönségnek A revizor című előadást Béres Attila rendezésében. Szeptember 16-án a Városmajori Szabadtéri Színpad évadzáróján kiosztották a 10. Városmajori Színházi Szemle díjait, melyen kihirdették: a Miskolci Nemzeti Színház A revizor című előadását választották a Szemle legjobb előadásának, Görög László pedig a legjobb férfi főszereplő díját nyerte el! Az előadás teltházas volt, a budapesti közönség hosszú percekig tartó vastapssal jutalmazta a miskolci társulatot. A Szemlén résztvevő társulatok produkcióit egy négyfős szakmai zsűri kísérte figyelemmel: Tóth Ildikó, Prima Primissima díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész, Szinetár Miklós, Kossuth-díjas rendező, érdemes és kiváló művész, László Ferenc színikritikus és Benkő Nóra, a Szabad Tér Színház ügyvezető igazgatója. Idén a négyfős zsűri mellett egy ötfős közönségzsűri is figyelemmel kísérte az előadásokat, valamint a Városmajori színház honlapján a közönség is leadhatta online a szavazatát a legjobb előadásra. Miskolci Nemzeti Színház [2022.09.19.] Megosztom: