A Miskolci Nemzeti Színház sem ússza meg a változásokat A 200 év kötelez – Miskolc polgárai fognak össze a Miskolci Nemzeti Színházért A Miskolci Nemzeti Színház közleménye: Kedves színházszerető barátaink! Az elszabadult távhő és energia árak, az egész Európát sújtó gazdasági válság okozta rendkívüli nehézségek miatt a Miskolci Nemzeti Színház is rendkívül nehéz helyzetbe került. Kétszáz évvel ezelőtt 1823-ban elsőként Magyarországon, a miskolci polgárok saját akaratukból, forintot forint mellé téve építették fel az ország első kőszínházát, amelyre az egész magyar nemzet büszke volt, de ott és akkor a miskolciak önmagukra lehettek a legbüszkébbek. Széchenyi István, a legnagyobb magyar, akkor így írt rólunk: „…ámbár nagyon szomorú, hogy olly nagy Hazánkba csak Miskolcon áll egy olly intézet, amely a nagy célnak megfelelend... mégis örül a szívem, hogy valahol már a kezdet megvolt.” A kezdet Miskolc volt. Az első Miskolc volt. A legbüszkébb város Miskolc volt. És mindez azért, mert kétszáz éve elődeink önzetlen adományaiból megépült városunk büszkesége a Miskolci Nemzeti Színház. A kétszáz év alatt a magyar színjátszás legnagyobbjai öregbítették színházunk, városunk hírnevét: Déryné Széppataky Róza, Latabár Endre, Latabár Árpád, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Somlay Artúr, Sulyok Mária, Őze Lajos, Bilicsi Tivadar, Mezey Mária, Agárdy Gábor, Bessenyei Ferenc, Komlós Juci, Galambos Erzsi, Margitai Ági, Nagy Attila, Sztankay István, Lázár Kati, Blaskó Péter, Tímár Éva, Igó Éva, Gáspár Tibor, Görög László, Máhr Ági, Simon Zoltán, Mészöly Anna, Bodoky Márk, Harsányi Attila, Fandl Ferenc… és még nagyon nagyon sokan… Kétszáz év: Mennyi taps, nevetés, könny, mennyi vitákat gerjesztő kérdés, gondolat, mennyi lélek, mennyi szépség, mennyi mennyi fájdalom, mennyi katarzis. Bezárni mindezt a legkönnyebb. De a színház nyitva akar maradni.

Nyitva maradni és játszani, akkor is, ha nem lesz fűtés, vagy ha munkafényben kell játszanunk az előadásokat.

Nyitva maradni és játszani, ameddig ez közös áldozataink árán lehetséges.

Nyitva maradni és játszani, mert ez a hivatásunk, ez a küldetésünk, erre esküdtünk fel!

Nyitva maradni és játszani, mert tartozunk ezzel elődeinknek, akik felépítették ezt a színházat és akik kétszáz éve a legbüszkébb várossá tették Miskolcot. A színház egy városban a reményt jelenti. A színház megszűnésével a városban a remény szűnik meg. Az nem lehet, hogy a 200. évfordulóját bezárva kezdje az ország első kőszínháza. Ha az első bezár, annak súlya lesz az egész magyar kultúrára nézve. Az elsőnek nyitva kell maradnia. Ebben kérjük a segítségüket. Az ország első kőszínháza nem ünnepelheti 200. évfordulóját zárt ajtók mögött, közönség nélkül. Ilyen időkben a legcsekélyebb mértékű anyagi támogatás is sorsdöntő lehet. Éppen ezért arra kérjük Önöket, hogy ne hagyják, hogy a válság hullámai átcsapjanak színházunk óratornya felett! Fogjunk össze, akárcsak elődeink kétszáz éve és segítsük a Miskolci Nemzeti Színházat, a megmaradásért folytatott küzdelmében. Két módon segíthetik a színházat: 1. közvetlenül a „Hódolván Tháliának, használunk a Hazának” Alapítványon keresztül. Minden (nem anonim) adományozónak egy névre szóló réztáblát teszünk ki a színház épületében. A felajánlásokat az alábbi számlára várja a Miskolci Nemzeti Színház:

„Hódolván Tháliának, használunk a Hazának” Alapítvány

Bankszámlaszám: OTP Bank 11734004-20349802-00000000

Kérjük, a közlemény rovatban tüntessék fel, hogy milyen névre állítsuk ki köszönetképp a réztáblát. 2. a Színházbarátok Egyesülete és a Miskolci Nemzeti Színház által a Jóügyekért portálon indított kampányon és a kampány követein keresztül. Az összeg itt szintén a „Hódolván Tháliának, használunk a Hazának” Alapítvány számlájára kerül.

Bárki lehet követ: az oldalra való regisztráció után kattintsanak a „Szervezz gyűjtést” gombra, amelyen keresztül ismerősei, barátai körében gyűjthet adományt a színház részére.

A Jó Ügy adatlapja A jelenlegi nehéz helyzet miatt a következő döntéseket kellett meghoznia a Miskolci Nemzeti Színháznak: – A Kamaraszínház és a Játékszín épületében csak temperáló fűtés lesz, ez a két játéktér november 1-től bezár, az ide tervezett előadások átkerülnek a Nagyszínházba, illetve a Csarnokba. Bérletes nézőinket jegyirodánk kollégái értesítik minden változásról, ha ezen felül bármilyen kérdésük lenne, forduljanak hozzájuk bizalommal! – A fűtési rendszer teljesítményét 18 °C fokos belső hőmérsékletre állítjuk, hétvégén pedig csökkentett fűtési programmal üzemelünk majd. Arra kérjük nézőinket, hogy előadásaink látogatásakor melegen öltözzenek fel. Az épületfenntartás megnövekedett költségei miatt fájó szívvel, de egyelőre nem tartjuk meg a következő bemutatóinkat: A dada, Amphitryon, I. Erzsébet, Vízkereszt vagy bánom is én, Hoffmann meséi, Jobb későn, mint soha/Vörös napló táncelőadás. Jegyirodánk kollégái már dolgoznak a bérletek módosításán, addig is szíves türelmüket kérjük! Hamarosan minden bérletes nézőt értesíteni fognak a változásokról. Egy jó hírt viszont tartogatunk a bús közlemény végére: az elmaradó előadásokért cserébe meglepetés bemutatóval készülünk decemberben. Szőcs Artur rendezésében elhozzuk Önöknek az Ének az esőben című világhírű musicalt! A főszerepekben Bodoky Márk és Rózsa Krisztián (Don Lockwood), Börcsök Olivér és Farkas Sándor (Cosmo Brown), Czvikker Lilla és Rudolf Szonja (Kathy Selden), valamint Mészöly Anna és Nádasy Erika (Lina Lamont) lesz látható váltott szereposztásban. Bízunk benne, hogy a jelenlegi helyzet valamelyest mérséklődni fog, és nem kell végleg lemondanunk a 2022-2023-as évadunk tervezett bemutatóiról. Köszönjük Önöknek a szűnni nem akaró támogatást, a folyamatos pozitív visszajelzéseket, a jelenlétüket. Nem tudunk elég hálásak lenni. Önök nélkül nincs színház, Önök nélkül mi sem vagyunk. Ezért kérjük most a támogatásukat, lehetőségeikhez mérten segítsenek tovább működtetni szeretett színházukat, ezzel együtt pedig fenntartani a reményt a mostani nehéz időkben. Köszönjük Önöknek!

Miskolci Nemzeti Színház

