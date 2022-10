Több alkotóval a közönség is találkozhat a 11. Szemrevaló Filmfesztiválon Október 6-án kezdődik és 16-áig tart a budapesti Művész moziban a SZEMREVALÓ |SEHENSWERT FILMFESZTIVÁL. A Goethe Institut, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös rendezvénye immár tizenegyedik alkalommal hozza el a német nyelvterület új filmjeinek legjavát- köztük számos fesztiváldíjas alkotást - eredeti nyelven, magyar felirattal. Október 6-án Karoline Herfurth Csodaszép című alkotása nyitja a filmes mustrát, melyet egyik főszereplője, Dilara Aylin Ziem is elkísér a magyar fővárosba. Maria Kreutzer a cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard válogatásában díját nyert Fűző című filmjének október 13-i vetítése után pedig Alma Hasun színésznővel és Monika Buttinger jelmeztervezővel lesz közönségtalálkozó. Idén stílusosan 11 filmet vetítenek a filmfesztiválon. A mostani válogatás súlypontját azoknak az erős nőknek a világa képezi, akik jogaikért és szabadságukért harcolnak. Mától elővételben vásárolhatóak jegyek. Október 6-án 19 órakor a budapesti Művész moziban Karoline Herfurth Csodaszép című alkotásával nyílik a filmfesztivál. A filmben öt nagyon különböző helyzetű és életkorú berlini nő küzd a nyugati társadalom szépségideáljaival és nemi szerepeivel: a hatvanhoz közelítő Frauke úgy érzi, férje már nem kívánja, a 25 éves modell, Julie azzal szembesül, hogy a típusa kiment a divatból, a kétgyerekes Sonja mindent megtesz azért, hogy régi alakját visszanyerje, a szingli tanárnő, Vicky az elköteleződéstől fél, míg Leylát, a diáklányt a testsúlya miatt gúnyolják. Sorsuk összefonódik ebben az őszinte, vicces és érzékeny epizódfilmben, amelyet nagyszerű szereposztása is emlékezetessé tesz. A film után a Leylát alakító Dilara Aylin Ziem színésznővel találkozhat a közönség. Egy másik női rendező, Maria Kreutzer rendezte a Fűző című alkotást. Erzsébet osztrák császárnét és magyar királynét egykor Európa-szerte bálványozták szépségéért. Sisi azonban 1877-ben betölti a negyvenedik évét, és már hivatalosan is öregasszonynak számít. Bár annak idején kulcsszerepet játszott az Ausztria és Magyarország közti kiegyezésben, szerepe mára pusztán jelképessé vált. Kétségbeesetten küzd, hogy megőrizze fiatalos külsejét és a róla alkotott képet. A bécsi udvar ellenséges közege egyre fullasztóbbá válik számára, férjével, Ferenc Józseffel való viszonya is feszült, ezért fiatalkorának izgalmait keresve Angliába és Bajorországba utazik, ahol meglátogatja egykori szerelmeit, barátait és politikai szövetségeseit.

A film a cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard válogatásában mutatkozott be, ahol a legjobb színészi alakítás díját nyerte. Főszereplője a Fantomszálból és a Bergman szigetéből ismert luxemburgi színésznő, Vicky Krieps. A film október 13-án 19 órakor kezdődő vetítése után a Fanny Feifalik szerepét alakító Alma Hasun osztrák színésznővel és Monika Buttinger jelmeztervezővel lesz közönségtalálkozó. Ennek apropója, hogy egy nagyon látványos képi világú, modern kosztümös filmről van szó. Monika Buttinger több mint 55 nagyjátékfilm jelmezeit tervezte, köztük olyan alkotásokét, mint a THE FLOOR UNDER FEET (Berlinale versenyfilm), a REVANS (2008, Oscar-jelölés), vagy a VÁMPÍR A DÍVÁNYON (2014). Idén stílusosan 11 filmet vetítenek majd a Szemrevalón. A válogatás súlypontját azoknak az erős nőknek a világa képezi, akik jogaikért és szabadságukért harcolnak. A kínálatban számos fesztiváldíjas alkotás is szerepel, így többek között Cannes-ban, Berlinben, a Német Filmdíjon és az Európai Filmdíjon méltatott filmeket is láthat majd a hazai közönség. Szegeden október 17-20-ig, míg Pécsett és Debrecen október 19-22-ig, vetítenek majd a Szemrevaló programjából.



Fotók: Alma Hasun Foto von Philine Hofmann / Monika Buttinger @ Christiano Tekirdali / [2022.10.03.]

