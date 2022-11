November végén kezdi ünnepi turnéját a Kaláka határon innen és túl November végén kezdi meg ünnepi turnéját a Kaláka együttes határon innen és túl a Bogdán Zsolttal közös Kányádi-esttel: Szombathelyen és Budapesten, a Hagyományok Házában lépnek fel, decemberben pedig többek között Kolozsvárott is - tájékoztatta a zenekar szerdai közleményében az MTI-t. A műsort a kiscsőszi Pajtában november 22-én, a szombathelyi Weöres Sándor Színházban november 23-án, a budapesti Hagyományok Házában november 24-én láthatja a közönség. A produkcióban Bogdán Zsolt kolozsvári színművész mellett a Kaláka tagjai, Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és Radványi Balázs láthatók. A Kányádi Sándor verseiből összeállított műsor szerkesztő-rendezője Kőváry Katalin - olvasható a közleményben. A zenekar közleményében kiemelte: a Kaláka számára a nyolcvanas évek óta nincs koncert Kányádi-dal nélkül. Sok verset ajánlott, hogy dal szülessék belőle, sokat utaztak együtt és számtalan emléket, mondást, történetet őriznek vele kapcsolatban. Elveszett követ, Faragott versike, Valaki jár a fák hegyén, Dél keresztje alatt, Két nyárfa, Kuplé a vörös villamosról, Alma, alma..., csak néhány a sokak számára kedves versekből-dalokból, amelyek a programban szerepelnek.



A Szabad-e bejönni ide Betlehembe című karácsonyi koncertjüket az adventi készülődés jegyében 10 alkalommal mutatják be az ország számos pontján, decemberben pedig a magyarországi helyszínek mellett Brüsszelben, Ausztriában és Szlovákiában is fellépnek - olvasható a közleményben.



A Kaláka karácsonyi hangversenyének kerete az a betlehemes játék, amikor a betlehemesek karácsonykor házról házra járnak, majd üdvözlő versük végén ezt kérdezik: Szabad-e bejönni ide betlehemmel? A koncerten elhangzanak majd magyar és más nemzetiségű karácsonyi népdalok, régi egyházi énekek, valamint karácsonyi versekre írott Kaláka-dalok - írták.



A lemez 1987-es megjelenése óta az eddigi mintegy 600 karácsonyi előadás harmada Erdélyben, a Partiumban, Kárpátalján, Vajdaságban, a Felvidéken, Burgenlandban, Szlovéniában, a horvátországi Baranyában és Csángóföldön volt, de énekelték karácsonyi koncertjüket Bécsben, Bukarestben, Szarajevóban és Zágrábban is - közölték. MTI [2022.11.17.]

