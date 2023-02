A Cage The Elephant és a Strokes szerelemgyereke - a The Vices a Dürer Kertben lép fel

A The Vices tagjai azt ígérik, koncertjeiken mindenkit megtáncoltatnak, a holland négyes dalait hallgatva pedig kétségtelen, hogy ezek a srácok nem a levegőbe beszélnek. A The Vices játszott már Yungblud vagy a Nothing But Thieves előtt is, most pedig itt az ideje első önálló turnéjuknak, amellyel a hazai közönség is megismerheti őket április 23-án, a Dürer Kertben.

A The Vices a britpop és a szörfrock kontrasztos keverékével operál, zenéjük olyan, mintha a Cage The Elephant és a Strokes szerelemgyereke lenne, aki történetesen olyan energiákkal rendelkezik a koncerteken, ami a korai Chili Peppersre emlékeztet. Nagy nevek ezek, de a The Vices mindenekelőtt önmagához hű: gyerekes jókedvvel és könyörtelen ambicióval hozzák olykor a feszes, robbanékony dallamokat, máskor pedig játékosan hozzák lázba a táncos lábakat. Éppen ezért a 2019-ben alakult zenekarra hamar felfigyelt a közönség is, első klubturnéjuk azonal teltházas lett, de a Nothing But Thieves vendégzenekaraként nagyobb színpadok közönségét is lenyűgözhették. A srácok eddig egy nagylemezt és három EP-t jelentettek meg, legutóbbit tavaly ősszel.







Kis színpad, nagy színpad, mosh vagy tánc, nem számít: a The Vices hatalmas mosollyal vesz le mindenkit a lábáról! Ezt pedig magunk is ellenőrizhetjük április 23-án, a zenekar koncertjén a Dürer Kertben.



Foto: Jermain Cikic

[2023.02.17.]