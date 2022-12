Machine Gun Kelly a Budapest Parkban koncertezik

Művészneve fékezhetetlen energikusságára utal, friss nagylemeze, a Mainstream Sellout egyből a Billboard 200-as lista vezető helyére került és a jövő évi Grammy-jelöltek között is megtalálható a “Legjobb rockalbum” kategóriában. Machine Gun Kelly mindeközben túl van van egy teltházas stadion- és arénaturnén, rendszeresen játszik filmekben, jövőre pedig végre mi is megnézhetjük milyen, amikor igazán elszabadul a színpadon első magyarországi koncertjén, 2023. június 26-án, a Budapest Parkban.

Machine Gun Kelly igazán karizmatikus jelenség, akit nem kevés tehetséggel áldott meg a sors. A Clevelandben felnőtt Colson Baker 2006 környékén hallatott először magáról megrendítően őszinte mixtape-jeivel, három évvel később megnyerte a világhírű harlemi Apollo Theatre tehetségkutatóját, az SXSW-s debütálása után pedig nem más, mint P.Diddy karolta fel és szerződtette kiadójához. Lace Up c. debütáló albuma feljutott a Billboard lista 4. helyéig és a díjeső sem maradt el. Következő lemezeivel csak tovább emelte a szintet és többek közt olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Camila Cabello, French Montana, Pusha T., Meek Mill, Wiz Khalifa, Yungblud, Trippie Redd, Kid Rock vagy éppen Travis Baker.

A Blink 182 dobosa volt Kelly 2020-ban megjelent Tickets to My Downfall c. lemeze producere is, amely sokak meglepetésére ezúttal egy kimondottan pop-punk album lett. A korong a Billboard 200-as lista első helyén nyitott, a rajta szerepő bloody valentine és a my ex’s best friend platina státuszt is kapott. A 2022-ben érkező Mainstream Sellout bebetonozta a zenész toplista vezető státuszát, az új anyag szintén a Billboard 200 legfelső fokáig jutott és Grammy-díjra jelölték a “Legjobb rockalbum” kategóriában.

A Mainstream Sellout turné koncertjei végig teltház előtt futottak Észak-Amerikában és Európában is, a koncertsorozatot otthonában, Clevelandben zárta 50.000 rajongó előtt. Úgy fest, Machine Gun Kelly előtt nincsenek megugorhatatlan szintek. A zenéhez való hozzájárulsáért bekerült a Time 100 Next listájára, amely a világ feltörekvő vezetőit méltatja, akik a jövőt formálják és meghatározzák a vezetők következő generációját.

A sokoldalú zenész gyakran tűnik fel filmekben is: színészként a Túl a fényeken c. filmben debütált, ő játszotta a Pearl Jam roadját a Roadies c. Cameron Crowe sorozatban, a Mötley Crüe dokumentumfilmjében Tommy Lee bőrébe bújt, de láthattuk a Bird Box c. Netflix-filmben és a Big Time Adolosence vígjátékban is. Legutóbb a Taurusban játszott főszerepet, ahol egy hozzá hasonló rocksztár karaktert játszik mennyasszonya, Megan Fox oldalán. Életéről dokumentumfilm is készült Machine Gun Kelly rózsaszín élete címmel.

Machine Gun Kelly napjainkban atomi erővel bír a szórakoztatóiparban, koncertjein is elemi erővel veti bele magát a zenélésben, most pedig - két év várakozás után - végre mi is megtapasztalhatjuk milyen, amikor elszabadul a színpadon június 26-án, a Budapest Parkban.

Jegyvásárlás



[2022.12.26.]