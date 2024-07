Pénteken megkezdődött a Zenélő Budapest 2024 ingyenes koncertsorozat Tizenöt szabadtéri helyszínen 60 ingyenes koncerttel várja az érdeklődőket péntektől a tizedik évadát ünneplő Zenélő Budapest programsorozat. A szervezők MTI-hez eljuttatott közlemény szerint július 5. és augusztus 16. között a Budavári Palotanegyed négy helyszínén, a Hegyvidéki Kulturális Szalon előtti téren, a Műcsarnok oszlopcsarnokában és a Kossuth téren várják a zene rajongóit. Mint írják, a Várkert Bazár Gloriettjében és a Budai Vár Savoyai teraszán a huszárruhás rézfúvósok reneszánsz és barokk zenei műsora kap helyet.



A Budavári Palotanegyedben a nemrégiben megújult Csikós udvarban és Karakas pasa tornyánál vonós és fúvós kisegyüttesek lépnek fel, valamint a Campanelli harangjáték együttes virtuóz fuvolaszóval kiegészült előadását és Káldi Kiss András operaénekes és a Con Fuoco kvartett magyar romantikus műsorát hallgathatják meg az érdeklődők.



A Műcsarnok oszlopcsarnokánál a Zenélő Budapest péntekenként mutatja be szaxofonkvartett-sorozatát Klasszikusok modern feldolgozásban címmel. Szombatonként afrikai tradicionális zenével, virtuóz kürt kvartettel és jazzfeldolgozásokkal is találkozhat a közönség. Vasárnap délelőttönként pedig a 20. század elejének békebeli korszakát idézi meg a Capriccio vonósnégyes. Mozart, Schubert, Csajkovszkij művei mellett az argentin tangó dallamai is felcsendülnek.



A Hegyvidéki Kulturális Szalon előtti téren péntek esténként többek között fellép Lantos Zoltán hegedűművész indojazz improvizációival, a Götz Saxophone Quartet Blue Rondo című műsorával, valamint Manuel Betancourt mexikói énekes Sebastian Ramirez zongoraművésszel, akikkel a latin- és dél-amerikai zenei világában kalandozhat a közönség.



Szombat délelőttönként gyerek és családi programok várják az érdeklődőket: Götz Nándor 2019 óta tervez óriás közösségi hangszereket, amelyeket a Zenélj velünk! című interaktív program keretében lehet kipróbálni, majd ezt követően a Campanelli harangjáték együttes mesekoncertje hangzik el.



A Tér-Zene koncertsorozat meghívottjaként idén is visszatér a Zenélő Budapest a Kossuth térre, olyan művészek fellépésével, mint Szenthelyi Krisztián bariton, Demeniv Mihály harmonikaművész és Faludi Judit Liszt-díjas csellóművész.



A Zenélő Budapest évadzáró eseményének augusztus 10-én a Millenáris Széllkapu ad helyet: az egész napos műsor minden korosztály számára kínál zenei programot, a hangulatkoncertek mellett számos távol-keleti világzenei újdonság mutatkozik be. Zárásként Micheller Myrtill és Pintér Tibor voice-guitar duója és a Götz Saxophone Quartet ad közös koncertet.



Az idei program a Nemzeti Kulturális Alap, a Hegyvidék Főutcája Egyesület, a Szerencsejáték Zrt. és a Budavári Palotanegyed támogatásával valósul meg - áll a közleményben.

