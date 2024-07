Eljött-e az apokaliptikus világ vége a Bring Me The Horizon koncerten? Mesterséges intelligencia, apokalipszis, világvége, vidám pogo, moshpit, lángcsóvák, nagyjából ezek ötvözete jellemezte a Bring Me The Horizon Budapest Parkos koncertjét június 17-én. Az előzenekart a HEALTH képviselte, felforrósították az amúgy sem épp hűvös hangulatot a Parkban az este hátralévő részére. (Akinek teteszett a koncertjük megnézheti őket október 26-án az A38 hajón.) Az este főszereplőinek színpadképének gerincét egy hatalmas lépcsőzetes, bíbor vörös hátterű, zenekar logójával díszített oltár szerű emelvény képezte. A fejlámpák felette kör alakban glória szerűen voltak elrendezve. A koncert kezdéseként az óriás kivetítőkön „E.V.E.” a robot hölgy szólt hozzánk, a nagyérdeműhöz, „Budapest készen állsz a bevetésre?... köszönjük, hogy önként részt vett a következő generáció kutatása programunkban... nem felejtjük el végső áldozatodat... az este folyamán figyelni fogja a bio pszichoális tevékenységünket, hogy az emberiség következő generációja újabb szakaszba érhessen, lefuttat pár diagnosztikai frissítést..., amellyel „mosh gödröket keresett, kérve minket, nyissuk meg ezeket a gödröket”..., majd Oliver berobbant a füsttel borított színpadra. Oliver minden egyes rezdülését fülsüketítő sikoly övezte, a srác zseni, egyik pillanatról a másikra ugrásból vált az énekstílusok között. Egyik pillanatban még lágyan énekel, következő pillanatban hörög, ezt egy kis ordítással vezeti le, majd megint lágy tiszta hangon énekli a refréneket. A színpadkép látványát hatalmas lángcsóvákkal illetve tűzijáték elemekkel is fokozták, a lépcsőzetes oltár szerű emelvény pedig mindegyik elemében önmagában is kivetítő volt, amin hol tűz, hol havas jeges animációk futottak, az adott dalhoz pontosan illeszkedve. Durván két órát játszott a zenekar, Oliver sokat kommunikált a közönséggel, hol mosh pit-re, hol ugrálásra ösztönözve minket. Nem győzött hálálkodni, hogy eljöttünk, majdnem teltházat produkálva a Parkba. A koncert közepe táján az első sorba is befeküdt a rajongók örömére szelfizve velük egy közös ének erejéig. A végén az utolsó dalnál egyszerre lobbantak fel a lángcsóvák a tűzijáték elemekkel, közben Oliver leültette a Park teljes közönségét, hogy egyszerre ugorhassunk fel óriásit tombolva az apokaliptikus világvége bulin. A színpadképet lézer játékkal dobták fel, illetve az oltár szerű építmény a színpadon mivel minden lépcsőfoka önmagában is egy kivetítő volt, örvénylő színes vizuálban pompázott, mintha valóban a világvége érkezne. Majd E.V.E. robot is elköszönt tőlünk a kivetítőn, mielőtt lefagyott és összeomlott a rendszere, és a küldetését így nem tudta befejezni, nem lett vége a világnak, csak a koncertnek (ez utóbbi sajnálatos), szóval majd a következő alkalommal visszatér hozzán ő is, amikor újra ellátogat hozzánk a zenekar. A szervezésért köszönet a Live Nation Magyarországnak! Balázs Adrienn Videók Setlist:

1. DArkSide

2. Empire (Let Them Sing)

3. MANTRA

4. Teardrops

5. AmEN!

6. Kool-Aid

7. Shadow Moses

8. Obey

9. Top 10 staTues tHat CriEd bloOd

(Itch for the Cure (When Will We Be Free?)

10. Kingslayer

11. Parasite Eve

12. Antivist

13. Drown

14. Can You Feel My Heart

Encore:

(Overture: At The Earths Curve)

15. Doomed

16. LOsT

17. Throne

