A kárpáti boszorkány Budapesten varázsol - Alina Pash az Akvárium Klubban Az ukrán énekesnő zenéjében ugyanúgy helye van a hagyományos népzenének, mint a modern elektronikus zenének és a rapnek, napjaink egyik legizgalmasabb előadóművésze. Alina Pash fellépésében van valami ősi erő, valami boszorkányság, varázserejét pedig április 9-én mi is megtapasztalhatjuk az Akvárium Klubban. Alina Pash-t 2018-ban, Bitanga c. slágerének köszönhetően ismerte meg szélesebb körben a közönség. A sikert két szólóalbum Pintea:Gory/Misto (2018) és Rozmova (2021), valamint két EP, az Amerikraine Dream (2019) és a Norov (2021) követte. Zenéje mellett különc klipjeiről is ismert és szívesen dolgozik együtt más előadókkal is, így olyan ukrán és külföldi művészekkel hallhattuk, mint Apache, d'OP, Krechet, Pianoboy vagy Alyona Alyona. A zenélés mellett színésznőként is megcsillogtatta már tehetségét, a Borostyán zsaruk és a Krizantém ünnep c. filmekben játszott. Zenéjében a modern elektronikus hangzás, a rap és a hip-hop keveredik a hagyományos népzenével, előszeretettel nyúl a kárpátaljai zenei kincshez is, egyik dala elején pedig magyarul hallhatjuk számolni. Különleges zenéjének és művészi látásmódjának köszönhetően az évek során több díjat, elismerést is kapott. Ő lett a 2022-es nemzeti Euróvíziós Dalverseny győztese, de a feltörekvő tehetségeket elismerő Music Moves Europe díjat is hazavihette, amelyet többek közt olyan előadók nyertek meg korábban, mint Adele, Stromae vagy Dua Lipa. Alina Pash napjaink egyik legizgalmasabb előadóművésze, zenéjében is előadásában van valami ősi, boszorkányos, koncertjein pedig nem fél hallatni a véleményét, a számára fontos üzeneteket sem. Ahogy legutóbbi magyarországi koncertje, a Sziget fesztivál kapcsán is felfigyelt rá a világsajtó, ahol többek között az Ukrajna elleni oroszországi invázió rémségeiről is beszélt és bemutatott olyan ukrán fiatalokat, akik korábban a fesztivál látogatói voltak, most pedig hazájukért harcolnak a fronton. Alina Pash aktívan támogatja hazáját, a zenélés mellett jótékonysági munkát is végez és részt vesz jótékonysági koncerteken is, hogy pénzt gyűjtsön Ukrajna megsegítésére.



