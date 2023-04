Képgalériák • Korda György koncert sajtótájékoztató Sztárvendégekkel és TikTok kihívással népszerűsítik a május 4-i Korda koncertet a Budapest Parkban Sajtótájékoztatón mutatták be, kik lesznek Korda György és Balázs Klári sztárvendégei a Budapest Parkban május 4-én: Schoblocher Barbara (Blahaluisana), Csordás Tibi (Fiesta), Dallos Bogi, Puskás Peti és Csonka András. Meglepően nagyszabású és szórakoztató sajtótájékoztatót szenteltek a leendő Park-koncert sztárvendégei bemutatásának. A Hard Rock Hotel Budapest felső szintjén tartott eseményen DJ Dominique alapozta meg a hangulatot, majd Csonka András műsorvezetésével sorban mutatták be a popsztárokat, akik a koncert vendégei lesznek. Mindannyian mondtak néhány szót a Korda-házaspárral és a dalaikkal kapcsolatban, például Csordás Tibi nem árulta el, melyik dalt adja elő majd a koncerten, Dallos Bogi és Puskás Peti pedig először fog nyilvánosan együtt énekelni. De az az igazság, hogy sztorizásban Korda György verhetetlen volt ezen a napsütéses délelőttön. Ahogy megismerte Puskás Peti nagyszüleit és Csonka András édesapját, vagy éppen magát Klárikát... Azt pedig Szakos Krisztián zenei producer mondta el, hogy a Korda-Balázs házaspár már ősz óta készül arra, hogy átálljanak az élő zenekaros koncertezésre, és a Budapest Park koncert csak az első ilyen lesz a sorban. A bemutatások után a sztárvendégek pókert játszottak, de a fő attrakció nem a játék volt, hanem hogy Korda György közvetítette azt egy másik asztaltól - a koncerthez semmi köze nem volt, mégis élmény volt látni és hallani, ahogy Korda újra pókert közvetít. Ezután bemutatták a koncertet reklámozó kisfilmet, amiben Csonka András mint bunkó taxisofőr szállítja Kordát, és menet közben a Reptér című dalt imádja anélkül, hogy felismerné az utasát - valahol elképesztő, mennyi energiát fektettek egy koncert reklámozásába: És még mindig nem volt vége: táncosok eltáncolták a Reptér-koreográfiát, amiből a decemberi reptéri bulihoz hasonlóan ismét lesz TikTok-challenge: a nyertes táncosok elmehetnek a Park-koncertre, állítólag még a színpadon is táncolhatnak majd. A koreográfiát a táncosok az énekeseknek is megpróbálták megtanítani, vegyes sikerrel: Barbi, Bogi és Pici szépen helytállt, Attila végig le volt maradva, Gyuri bácsi és Csordás Tibi viszont még menet közben feladta a próbálkozást... (a produkciót itt megnézheted) A TikTok-kihívás kiírását még nem láttam az interneten, de nyilván felkerül majd a vonatkozó Facebook-eseményhez (https://www.facebook.com/events/899847604516072/), ahol jegyet is tudsz vásárolni a koncertre. És ajánlom még a képek megtekintését is a galériában! Szatmári Péter Korda György koncert sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra [2023.04.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje wehcDw szolgáltatás [2023.04.12.]

Hitelajánlat sürgős egyén között szolgáltatás [2023.04.12.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu