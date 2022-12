Képgalériák • Korda Gyürgy és Balázs Klári a Reptéren Korda György és Balázs Klári különleges koncertje a Reptéren Exkluzív, meghívásos alapú koncertet adott péntek este Korda György és Balázs Klári a Liszt Ferenc Repülőtér 1-es Terminálján. A Budapest Airport által szervezett eseményre azokat a TikTok- és Instagram-felhasználókat hívták meg közönségnek, akik a Reptér című dalra a legjobb, legötletesebb videókat készítették a #budreptérkihívás taggel megjelölve. Az öttagú zsűri tagjai Korda György és Balázs Klári, Lakatos Márk stylist és médiaszemélyiség, Nagy Bogi énekesnő és Valentínyi Katalin, a repülőtér kommunikációs igazgatója voltak, ők választották ki azt az ötven nyertest, akik a csapatukkal együtt eljöhettek ide szórakozni. Az 1-es Terminál valóban hangulatos hely, egyszerre nosztalgikus és ikonikus, és pont kényelmes egy koncert megrendezéséhez is. DJ Dominique melegítette be a közönséget - idén negyedszer láttuk ilyen minőségében, és ezúttal is kiválóan helyt állt, felpörgette a hangulatot a sztárok érkezése előtt. Találd ki gyorsan a gondolatom, La paloma, igazi nagy slágerekkel kezdődött a koncert, a szokásos Korda-poénokkal tarkítva a dalok között. Az megvan, miért néz ki ilyen jól Balázs Klári? (Mert Kordában van tartva...) Később Korda György itt mondott köszönetet a reptér személyzetének, amiért 40 éve utazik repülővel, de még soha nem néztek bele a csomagjába... Két háttérénekes és két táncos pár egészítette ki a színpadi műsort, utóbbiak többféle ruhában és táncstílust is bemutattak, klasszul feldobták a hangulatot. Balázs Klári szólóban énekelte el a Hallelujah-t és a My Heart Will Go On-t, majd a táncosok önállóan is szerepelhettek. A rajongók versenyét szerintem a Korda-Balázs babákkal érkező fiatalemberek nyerték, honnan lehet vajon ilyet szerezni, és miért vásárol valaki ilyesmit? Az adott kontextusban nagyon vicces volt. Korda Gyürgy és Balázs Klári a Reptéren képekben - klikk a fotóra Végül jött a dal, amire mindenki várt, az év meglepetés-slágere a Reptér, majd a Mamma Maria, és a Klári-féle Charlestone után a Reptér újra. A műsor után következett az eredményhirdetés, amikor a kiválasztott ötven résztvevő közül még öt győztest hirdettek. Különleges alkalom és különleges élmény volt ezen a helyszínen ezeket az előadókat látni, köszönjük a lehetőséget a Budapest Airportnak! Tóth Noémi [2022.12.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.08.]

