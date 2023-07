Kapcsolatok • Pápai Joci Kapcsolódó események • Pápai Joci szimfonikos koncert

[2023. július 15.

szombat 20:00 ] Különleges látvány Pápai Joci szimfonikus koncertjén - jegyek itt A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon július 15-én teljesen új köntösben szólalnak meg az énekes dalai, és a koncert látványa is igazodik majd a hangulathoz. Pápai Joci zeneiségét jellemzi a sokszínűség, nem riad meg a kihívásoktól, sőt: most egy teljesen új oldalát mutatja majd meg. „Olyan műsorral készülünk, amiben a mostani repertoárom hangzásban és látványban is ütős lesz” – fogalmazott az előadó.



A már megszokott, mélyen érzelmes zenei világ szimfonikus dallamokkal és ethno hangzással bontakozik majd ki a koncerten olyan vendégekkel, mint Szirtes Edina Mókus, Seress Vilmos és Kovács Máté, a nagyzenekart pedig a Heuréka Pop Orchestra Wien szolgáltatja. Ugyan Pápai Joci eddigi fellépésein a közönség együtt mozgott, énekelt az előadóval, ezen az estén is azon lesz, hogy hitelesen közvetítse a nézőtéren ülőknek azt, amelyet ők a színpadon élnek át: „Azon leszek, hogy energiában így is maximálisan át tudjam majd adni a közönségnek, amit szeretnék! ” A koncert mindenki számára érdekes lehet, aki szereti, ha különlegesen keverednek a stílusok: a popzene és az autentikus hangzások kavalkádja remek alapul szolgál majd ehhez.



Joci a közeljövő terveiről így mesélt: „Ebből a műsorból egy turnét szeretnénk összegyúrni az idei őszre vagy jövő tavaszra. Nagyon inspirál ez az új formáció és az, hogy eljussak más közeghez is. Azt biztosan állítom, hogy aki eljön erre a koncertre, az megérti majd, miért érzem ezt.”



