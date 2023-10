Gitárleckék az Alestorm gitáros Bodor Mátétól - Ibanez nyereményjáték, és workshop! A napokban több lehetőség is kínálkozik, hogy elleshessük az Alestorm gitáros - Ibanez előadó - Bodor Máté gitártrükkjeit. Most hétvégén, október 8-án vasárnap, az Analóg Music Hallban az Ibanez Workshop - Bass and Guitar Show egyik meghívott vendégelőadójaként lehet vele találkozni. A bemutató kezdete: 10.40 A GitárCentrum és az Ibanez Magyarország által szervezett különleges Masterclass rendezvény keretén belül pedig már elsőkézből vehetnek tőle gitárleckéket a szerencsések, ráadásul olyan remek Ibanez termékeket is lehet nyerni, mint például az új PTPRE előerősítő vagy a WS1 vezeték nélküli rendszer! A díjakért és a részvételhez a következőket kell tenni:

1. Kattints a Gitárcentrum Hangszerbolt weboldalára: https://www.gitarcentrum.hu/bodor-mate-masterclass

2. Töltsd le onnan Máté zenei alapjait.

3. Játssz saját gitárszólót az egyik zenei alapra, és készíts vele egy videót.

4. Töltsd fel videódat a YouTube-ra, és küldd el a videólinket, a neved, és életkorod az alábbi e-mail címre: masterclass@gitarcentrum.hu (Jelentkezés 2023.10.25-ig!) A 10 legjobb gitárost meghívást kap a különleges Masterclass eseményre. A legjobb szólót készítő gitáros 225.000 Ft értékű Ibanez termékcsomagot kap.