Képgalériák • Budapest Garden Party Új fellépőkkel bővült a tavaszi zenei-gasztrofesztivál fellépőinek listája Örömmel jelentjük be, hogy a 2024 tavaszán megrendezésre kerülő Zenei-Gasztrofesztivál tovább bővült három ikonikus zenekarral, így még emlékezetesebb élményt ígérve Budapest egyik legvártabb eseményén. A Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó idén májusban először nyitja meg kapuit, különleges és változatos programokkal várva a minőségi zene és gasztronómia szerelmeseit.

A már korábban bejelentett Karácsony James és zenekara, a Mezzoforte izlandi instrumentális banda, a svájci The Next Movement mellett, az Első Emelet, Incognito és az Ocho Macho zenekarok is csatlakoznak a fesztiválhoz.

Az Első Emelet, az '80-as évek legendás magyar zenekara, idén májusban a Városligeti Műjégpályán újra életre kelti a régmúlt emlékeit. A koncerten elhangzanak a zenekar népszerű slágerei, mint például a Csakazértis szerelem, Nézelődünk, Édes évek, amelyek a mai napig hallhatók a rádiókban. Az eredeti tagok és a fiatal zenészek együtt, lelkesedéssel és alázattal szolgálják a zenéjüket, bizonyítva, hogy a zene nem ismer korhatárokat. A világhírű brit jazz zenekar, az Incognito igazi adrenalinbombával készül a fesztiválra. A zenekar több mint harminc éve a legmagasabb hőfokon izzó muzsikával és pazar muzikalitással nyűgözi le a közönségét. Jean Paul "Bluey" Maunick, a zenekar lelke, hamisítatlan jazzt fecskendez a rajongóiba. A 20 éves Ocho Macho zenekar is színpadra lép a Zenei-Gasztrofesztiválon, hogy felejthetetlen koncerttel ajándékozza meg rajongóit. Mint az ország egyik zenei hangulatfelelőse, a háromszoros platinalemezes zenekar olyan nagysikerű slágerekkel készül, mint a „Jó nekem” vagy az „El Mundo Fantástico”, így garantáltan felpezsdíti majd a fesztivál hangulatát. Karácsony James, gitáros, énekes, zeneszerző, többszörös arany és platinalemez tulajdonosa, a Ferm és a Generál együttes alapító tagja, valamint több mint négy évtizeden át az LGT oszlopos tagja. Ars poetica-ja: „A jelenben élek, a jövőbe nézek.” Rendkívüli energiák, örömzene és mindent szaggató lírai torokfacsaró pillanatok várnak ránk a koncertjén, melyet zenészeivel ad elő. A Mezzoforte izlandi instrumentális zenekartól is fantasztikus koncert várható. A formáció már 1983-ban lenyűgözte a világot a "Garden Party" című kislemezével, azóta is kreatívan és izgalmasan keveri a különböző játékstílusokat, muzsikájuk inspiráló és lenyűgöző, koncertjeik pedig hatalmas sikereket aratnak. Élettel teli buli várható. A svájci The Next Movement méltán érdemelte ki az "Európa legnézettebb funk zenekara" címet a mély groove-jával és pocket-jével. A funky trió robbanó élő show-val, kiváló zenészi képességekkel és laza humorral érkezik, Budapestre, hogy itt is lebilincselje a groove-rajongókat. Vérpezsdítő és lendületes koncertélményt ígérnek. "Alig várjuk, hogy bejelentsük a további fellépőket is, amelyek garantáltan még magasabbra emelik majd a három napos fesztivál hangulatát, és feledhetetlenné teszik az eseményt! A minőségi zene, ínycsiklandó ételek és italok, valamint különleges kiegészítő programok mellett az ország legkiválóbb séfjei, cukrászai, borászai, sör- és pálinkafőzdéi is csatlakoznak hozzánk, ráadásul különleges VIP-terasszal is készülünk."-nyilatkozta Guba Gábor, a fesztivál egyik vezetője, izgatottan. Jegyek A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:

"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes".



Fotó:Green Stage Production [2024.01.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu