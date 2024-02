A Margaret Island is fellép a Budapest Garden Party zenei- és gasztrofesztiválon A fonyódi kötődésű Margaret Island az elmúlt évek során a hazai zenei élet egyik meghatározó alakjává vált. Pozitív és elgondolkodtató popzenéjük, valamint kirobbanóan energikus előadásmódjuk miatt a közönség hamar a szívébe zárta őket. A zenekar számos slágert jegyez, köztük olyan ikonikus dalokat, mint az "Eső”, a "Hóvirág," vagy a "Veled minden". A csapat hisz az örömzenélésben és értékközvetítésben. Egyedülálló élményt ígérnek Budapest legvártabb tavaszi fesztiválján, ahol a magyar zenei szcéna élén marad, folytatva az érzelmek és kreativitás szigetén való kalandot. A Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó idén májusban először ad otthont a kivételes eseményeknek, különleges és változatos programokkal várva a minőségi zene és gasztronómia kedvelőit.



A Margaret Island mellett olyan kiváló előadók is fellépnek, mint Karácsony János és zenekara, az izlandi instrumentális banda a Mezzoforte, a világhírű brit jazz zenekar, az Incognito, valamint a svájci The Next Movement. Ezen kívül az Első Emelet és az Ocho Macho is csatlakoznak a fesztiválhoz.



Karácsony János, gitáros, énekes, zeneszerző, többszörös arany- és platinalemez tulajdonosa, a Ferm és a Generál együttes alapító tagja, valamint több mint négy évtizeden át az LGT oszlopos tagja. Alkotói filozófiája szerint „A jelenben élek, a jövőbe nézek”. Koncertjén rendkívüli energiák, örömzene és lírai torokfacsaró pillanatok várnak ránk, miközben zenésztársaival együtt adják elő a jól ismert dalokat! Ott a helyed!



A Mezzoforte izlandi instrumentális zenekartól is fantasztikus pörgés várható. A formáció már 1983-ban lenyűgözte a világot a "Garden Party" című kislemezével, azóta is kreatívan és izgalmasan keveri a különböző játékstílusokat. Muzsikájuk inspiráló és lenyűgöző, a koncerten hatalmas élettel teli buli várható. Ott a helyed!



A világhírű brit jazz zenekar, az Incognito igazi adrenalinbombával készül a fesztiválra. A zenekar több mint harminc éve a legmagasabb hőfokon izzó muzsikával és pazar muzikalitással nyűgözi le a közönségét. Jean Paul "Bluey" Maunick, a zenekar lelke, hamisítatlan jazzt fecskendez a rajongóiba. Ott a helyed!



A svájci The Next Movement méltán érdemelte ki az "Európa legnézettebb funk zenekara" címet a mély groove-jával és pocket-jével. A funky trió kirobbanó élő show-val, kiváló zenészi képességekkel és laza humorával érkezik Budapestre, hogy itt is lebilincselje a groove-rajongókat. Vérpezsdítő és lendületes koncertélményt ígérnek. Ott a helyed!



A 20 éves Ocho Macho zenekar is színpadra lép a Zenei-Gasztrofesztiválon, mint az ország egyik zenei hangulatfelelőse. A háromszoros platinalemezes zenekar olyan nagysikerű slágerekkel készül, mint a „Jó nekem” vagy az „El Mundo Fantástico”, így garantáltan felpezsdíti majd a közönség hangulatát. Ott a helyed!



Az Első Emelet, a '80-as évek utánozhatatlan zenekara, májusban káprázatos koncerttel várja rajongóit a Városligeti Műjégpályán. A több mint egy millió eladott lemez, köztük arany- és platinalemezek gazdag örökségével a zenekar egy gyors időutazásra invitál minket a '80-as évekbe. A "Csakazértis szerelem" és az "Édes évek" mai napig ikonikus slágerek a többi jól ismert dallal friss hangzásvilágban idézik fel fiatalságuk emlékeit. Az alapítótagok fiatal zenészek összefogásával készülnek egy gigajó bulira, bizonyítva, hogy a zene időtlen. Csatlakozz hozzánk és élvezd a fergeteges show-t! Ott a helyed!



A Zenei-Gasztrofesztivál elhozza az ínycsiklandó gasztronómiai élvezeteket és feledhetetlen zenei élményeket egy olyan rendezvény formájában, ahol a minőségi zene és kifinomult gasztronómia egyszerre kerülnek előtérbe egy igazi pazar környezetben. Ott a helyed!



A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:

"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes".



Budapest Garden Party: Zenei – Gasztrofesztivál

Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

2024. május 10-11-12.

Nyitvatartási idő:

péntek - szombat:11:00 - 23:00

