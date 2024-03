A Judas Priest is fellép a 30 éves Rockmaratonon A Rockmaratont idén július 11–15. között rendezik meg a Szalki-szigeten, Dunaújvárosban. Ide érkezik július 13-án a Judas Priest. A zenekarnak március 8-án jelenik meg a legújabb albuma, az Invincible Shield. Az Angliában, Birminghamben alakult Judas Priest egyike azon úttörő heavy metal bandáknak, akik örök nyomot hagytak a műfaj testén, hatásuk máig tagadhatatlan. A csapat veleje, ősmagja, Rob Halford (énekes), Glenn Tipton és K.K. Downing (gitárosok), Ian Hill (basszusgitáros) és Scott Travis dobos, de a 1969-es megalakulások óta számtalan tagcserén estek át. Sokak számára mégis ők jelentik a klasszikus Judas Priest esszenciát. 50 éves pályafutásuk alatt, sikerrel vívták ki maguknak az ikonikus státuszt, köszönhetően a jellegzetes kettős gitárharmóniáknak és Halford karizmatikus frontemberi tevékenységének: ennyire magas tartományokban mozgó énekhangra ugyanis nem sokan képesek. Az olyan időtlen albumok, mint a „British Steel”, a „Screaming for Vengeance” vagy a „Painkiller” metal bandák ezreire hatott, népszerűségük, ahogy egyre nőtt, globális szinten is hatalmas rajongó tábort eredményezett a zenekarnak. Őket sem kímélte a sors, de valahogy mindig úgy fordult a kocka, hogy az évek során a Priest gépezete sikeresen tovább tudott robogni. sK.K. Downing gitáros helyét 2011-ben Richie Faulkner vette át, míg 2018 óta, a turnékon Andy Sneap segíti ki a csapatot gitáron, Glenn Tipton helyett. 6 év telt el a legutóbbi stúdióalbum a Firepower óta, viszont minden fanatikus legnagyobb örömére március 8-án érkezik a 19. Judas Priest nagylemez, az Invincible Shield. Úgyhogy elő a bőrnadrágokat, a szegecselt kabátokat is tessék bekészíteni: a brit heavy metal legenda július 13-án pokoli tűzbe fogja burkolni a Rockmaraton nagyszínpadát! Jegyek Rockmaraton Fesztivál bérletek elővételben a ROCK1 hálózatában [2024.03.03.] Megosztom: