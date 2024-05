Teljes a jubiluemi Rockmaraton fellépőinek listája, de lesz még itt valami...

Méghozzá a Wacken Metal Battle Hungary döntője, hiszen megvan a 10 döntős zenekar és a nagy megmérettetésre május 26-án kerül sor a BARBA NEGRAban, ahol ezek a bandák küzdenek majd a trónért és a lehetőségért hogy hazánkat képviselhessék a legendás Wacken Open Airen.

Ráadásul a győztes csapat nem csak a Wackenre indulhat, hanem a Rockmaratonon is exkluzív szerepet kap, méghozzá szombaton a Hell nagyszínpadon.



Valójában tehát akkor lesz majd teljes a line-up, amikor kiderül, hogy az Auraleak, a Bloody Holly and the RicketZ, az Evolette, a Mhorai, a Nest of Plagues, a Pennhurst, a PLASTICOCEAN, a SKYBEAST, a Tre Lunatic vagy a Türböwitch csatlakozik.

A döntő hivatalos eseménye.

A 2024-es Rockmaraton első napján érkezik az ACCEPT, az ALESTORM, a CALIBAN, a DESTRUCTION, a DYNAZTY, a KRISIUN és az UNEARTH, míg pénteken az AMORPHIS, a BEAST IN BLACK, a CARCASS, a CAVALERA, az IGORRR és a THE 69 EYES folytatja a sort. Szombaton az ANNISOKAY, a HYPOCRISY, az EVIL INVADERS, a MOONSORROW, a JUDAS PRIEST és a TYR jön, majd vasárnap a DOG EAT DOG, a RATOS DE PORAO, a SICK OF IT ALL, a ROTTING CHRIST, a MARDUK és az UADA segítségével búszúzik a fesztivál. Természetesen mindemelett a hazai rock és metal élet krémje is jelen lesz, méltó módon biztosítva, hogy az idei valóban egy kihagyhatatlan és ünnepi fesztivál legyen.

Heti bérletek és napijegyek elérhetők a ROCK1 felületén, továbbá a BARBA NEGRA pénztárában.

SZÉP-kártyás vásárlás a Tixa oldalán.



Ráadásul májusban még kedvezményes áron lehet bezsebelni a belépőket!



További információk, és a kapcsolódó események megtalálhatók a Rockmaraton weboldalán és Facebook oldalán.



Hamarosan érkeznek a további tudnivalók és a Rockmaraton 2024-es térképe.

H-Music Hungary

[2024.05.04.]