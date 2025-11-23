Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán

Október 20-án újra ellátogatott hozzánk a gitárhős, Michael Angelo Batio.

Emlékezetes estének lehettünk részesei októbernek ezen az őszi estéjén, megtelt az Analog Music Hall. A színpadon a legenda, Michael Angelo Batio.

Hivatalosan is ő az egyik leggyorsabb gitáros a világon.

Csodagyerekként már öt évesen zongorázott, tíz évesen gitározott. Egyik védjegye, hogy balkezes ugyan, de jobb kézzel tanult gitározni, és egyszerre, párhuzamosan két hangszeren is tud játszani, amit ezen az estén is bizonyított.

Minden dalt saját kis személyes történeteivel vezetett fel. Második dallal Dimebag Darrell előtt tisztelgett, aki tragikusan, fiatalon vesztette életét, személyes találkozásukról is mesélt, felidézve az emlékeit.

A következő saját szerzemény után Eddie Van Halen előtt tisztelgett a mester, majd ismét saját nóta következett. Elképesztő sebességgel képes nyúzni a húrokat.

Randy Jackson előtt is tisztelegtünk egy nóta erejéig, majd elérkeztünk az este fénypontjához.

Egy rendkívül különleges, kettő gitártestből, kettő gitárnyakból „egybegyúrt”, különleges, dupla gitáron játszott el nekünk egy majd tíz perces tételt főhősünk.

Saját szemünkkel győződhettünk meg róla, hogyan játszik egyszerre két kézzel, egészen elképesztő élmény volt.

Zárásképp a ráadásban egy kis Metallica medley következett.

Különleges estém vehettünk részt, a szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Videók:

Setlist

1. 8 Pillars of Steel

2. Tribute to Dimebag

3. Rain Forest

4. Tribute to Eddie Van Halen

5. No Boundaries

6. Tribute to Randy

7. Hands Without Shadows

9. Metallica Rules

8. Double Guitar Shred Medley

Encore:

9. Metallica Rules

[2025.11.23.]