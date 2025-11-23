2025. november 23. | vasárnap | Kelemen, Klementina nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
50 éves dalt ünnepelni jön Budapestre a Nazareth
Kapcsolatok
LiveSounds Production

Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán

Október 20-án újra ellátogatott hozzánk a gitárhős, Michael Angelo Batio.

Emlékezetes estének lehettünk részesei októbernek ezen az őszi estéjén, megtelt az Analog Music Hall. A színpadon a legenda, Michael Angelo Batio.

Hivatalosan is ő az egyik leggyorsabb gitáros a világon.

Csodagyerekként már öt évesen zongorázott, tíz évesen gitározott. Egyik védjegye, hogy balkezes ugyan, de jobb kézzel tanult gitározni, és egyszerre, párhuzamosan két hangszeren is tud játszani, amit ezen az estén is bizonyított.

Minden dalt saját kis személyes történeteivel vezetett fel. Második dallal Dimebag Darrell előtt tisztelgett, aki tragikusan, fiatalon vesztette életét, személyes találkozásukról is mesélt, felidézve az emlékeit.

A következő saját szerzemény után Eddie Van Halen előtt tisztelgett a mester, majd ismét saját nóta következett. Elképesztő sebességgel képes nyúzni a húrokat.

Randy Jackson előtt is tisztelegtünk egy nóta erejéig, majd elérkeztünk az este fénypontjához.

Egy rendkívül különleges, kettő gitártestből, kettő gitárnyakból „egybegyúrt”, különleges, dupla gitáron játszott el nekünk egy majd tíz perces tételt főhősünk.

Saját szemünkkel győződhettünk meg róla, hogyan játszik egyszerre két kézzel, egészen elképesztő élmény volt.

Zárásképp a ráadásban egy kis Metallica medley következett.

Különleges estém vehettünk részt, a szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Videók:

Setlist
1. 8 Pillars of Steel
2. Tribute to Dimebag
3. Rain Forest
4. Tribute to Eddie Van Halen
5. No Boundaries
6. Tribute to Randy
7. Hands Without Shadows
9. Metallica Rules
8. Double Guitar Shred Medley
Encore:
9. Metallica Rules

[2025.11.23.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Így vonul vissza az énekes-gitáros a színpadtól
Megnyílt a szeretet-kikötő: Kiss Kamilka elindította saját énekstúdióját
Bakancslista és világvége: a Körforgó új klipje az életre buzdít
Morcheeba örömzene a Barba Negrában
Tolkien a Barba Negraban - Wind Rose koncerten jártunk 
Új fejezet kezdődik: Charlie Puth visszatér a gyökerekhez
Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
Újra lesz Álomutazó - jegyek itt!
Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
Több nagy bejelentést tett a Sziget fesztivál csapata
Parkway Drive: most szombaton játszanak az MVM Dome-ban!
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Dívák estje  - a Nő ünnepe a MüPában
Rúdon táncolva az önelfogadás felé - különleges előadásra készül a Liliom Produkció
Fontos tudnivalók a Sziget bérletekről
Elisabeth - egy legenda új arca
50 éves dalt ünnepelni jön Budapestre a Nazareth
As I Lay Dying - új feljezet, új dal, újra  Budapesten
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre
A varázslatos kiállítás hamarosan Szentendrére érkezik

Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Október 25-én visszatért Budapestre...

Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Október 21-én fergeteges...
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Dívák estje  - a Nő ünnepe a MüPában
beszámolók még