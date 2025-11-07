50 éves dalt ünnepelni jön Budapestre a Nazareth

Ősszel ismét Budapestre érkezik a Nazareth. A Bending the Rules című turné egyik apropója legnagyobb slágerük, a Love Hurts, amit éppen 50 éve, 1975-ben adott elő először a skót rockzenekar. November 27-én a Dürer Kertben zenélnek, a német Grey Attack fellépése után.

A Nazareth a hard rock és heavy metal zenekarok első generációjához tartozik, a Led Zeppelinnel, a Uriah Heeppel és a Deep Purple-lel együtt. 1968-ban alakult, és az alapító tagok közül Pete Agnew a mai napig aktívan zenél az együttesben, amiben ma már fia, Lee Agnew is ott van dobosként, Jimmy Murrison gitáros és Carl Sentance énekes mellett. Több mint 30 millió eladott lemezzel a Nazareth Skócia legsikeresebb rockzenekara (a Simple Minds mellett).

A Love Hurts című dalt power balladaként adták elő 50 évvel ezelőtt, és ez vált az eredetileg Boudleaux és Felice Bryant által írt szám legnépszerűbb feldolgozásává, egyben az egyetlen olyan verzióvá, amely slágerré vált az Egyesült Államokban. A felvétel első helyezést ért el Kanadában, Hollandiában, Belgiumban, Dél-Afrikában és Norvégiában, utóbbi országban 61 héten keresztül szerepelt a slágerlistán, ebből 14 hétig az első helyen, ezzel minden idők legsikeresebb kislemeze lett ott. Csak a Spotify-on 247 milliószor játszották le, és ez a szám még ma is hetente emelkedik egy millióval.

Ez lesz tehát az őszi turné apropója, de természetesen más klasszikusok is felcsendülnek majd, például a Dream On, a This Flight Tonight és a Hair Of The Dog.

A Nazareth Kanadából, egy búcsúturnéként beharangozott koncertsorozatról érkezik Európába, előttük pedig a Grey Attack játszik: a németországi Aachenben, 2013-ban indult csapat zenéjében a rock, hard rock és poszt-grunge elemek keverednek egy csipetnyi metallal, és mindezt a frontember, Grey Charlez autentikus, egyedülálló hangja tesszi különlegessé.

A két zenekar budapesti koncertjére a Dürer Kertben kerül sor november 27-én. Jegyek még kaphatók!

a Livesounds bemutatja: Bending The Rules: Celebrating 50 years of Love Hurts

2025. november 27., csütörtök 18:30

Budapest, Dürer Kert

Nazareth, Grey Attack koncertek

Belépő: november 1-ig 11.900 Ft, utána 12.900 Ft.

Jegyek kaphatók az Eventim és a Tixa hálózatában.

[2025.11.07.]