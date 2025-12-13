2025. december 14. | vasárnap | Szilárda nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Kapcsolatok
Thália Színház

Arisztokratikus csillogás és emberi dráma  Megérkezett az Olympia a Thália Télikertbe

2025. november 21-én nagy sikerrel mutatta be a Thália Színház Molnár Ferenc ritkán játszott, finom humorral és emberi drámákkal átszőtt vígjátékát, az Olympiát, Paczolay Béla rendezésében. A produkció már a próbaidőszak alatt „a magyar Bridgertonként” terjedt a színházkedvelők között, hiszen elegáns társadalmi miliője, romantikával fűszerezett cselekménye és kifinomult vizualitása a korhű pompát kortárs érzékenységgel ötvözi.

Már a premier előtt több előadásra minden jegy elkelt, ami jól mutatja a rendkívüli érdeklődést a Thália Télikert különleges atmoszférájú produkciója iránt. A hangulatos télikerti térben megelevenedő történet egy békebeli fürdőváros mindennapjaiba vezet, ahol mindenki gondtalanul üdül, rajongva ünnepli őfelsége születésnapját, és ahol egy fiatal özvegy hercegnő és egy huszárkapitány szerelme bontakozik ki. Mindeközben a minden helyzetben magabiztos mama bridzsezéssel múlatja az időt – és természetesen mindig ő kerül ki győztesen.

Az előadás vizuális világa külön említést érdemel: Vereckei Rita díszlete nem pusztán hátteret teremt, hanem már az első pillanatban belengi a teret az arisztokrata elegancia és a békebeli pompás nyugalom légköre. A gazdagon kidolgozott környezet kifinomult ízléssel szolgálja a cselekményt, egyszerre emelve a történet pazar társadalmi közegét és finom iróniáját.

A színészi játék kivételesen érzékeny és precíz: a szereplők nemcsak a karakterek humorát és könnyedségét jelenítik meg, hanem a felszín mögött rejlő érzelmi mélységeket is. A szereposztás minden tagja hozzájárul ahhoz, hogy a nézők ne csupán egy elegáns vígjátékot lássanak, hanem sodró erejű, emberi drámákkal átszőtt történetet éljenek át. A színpadon Czakó Julianna, Gubás Gabi, Györgyi Anna, Dóra Béla, Bede-Fazekas Szabolcs és Görög László kelti életre Molnár karaktereit – frissességgel, vitalitással és finom árnyalatokkal játszva.

A látszólag gondtalan világ mélyén azonban feszültségek húzódnak: vajon valóban ilyen egyszerű-e az élet azok számára, akik a legfelsőbb társadalmi körökhöz tartoznak? Létezik-e az a pont, ahol a rang felülírja az érzelmeket? És mi történik akkor, ha kiderül, hogy semmi sem az, aminek látszik, és akár generációk munkája is összeomolhat egyetlen pillanat alatt? Molnár Ferenc vígjátéka emberi gyarlóságokat, titkokat és finom társadalomkritikát vonultat fel, miközben lebilincselő eleganciája ma is változatlanul érvényes.

A produkció Paczolay Béla rendezésében valósult meg, Fabacsovics Lili dramaturggal, Magócs Milán rendezőasszisztenssel, valamint Vereckei Rita díszlet- és jelmeztervezővel kiegészülve. Az előadás létrejöttét Kovács Zsuzsanna súgó és Svébis György ügyelő munkája is támogatta, a zenei világért pedig a Sound Scape Studio felelt.

„Ma Molnár Feri az Isten, uralkodjék!” – Ezzel az Ady Endre idézettel nyitotta meg az Olympia bemutató előadását követő fogadást a teátrum művészeti menedzsmentjének vezetője, Zayzon Zsolt. A színművész arról is beszélt, milyen élmény volt számára az előadás; ahogy sokan eleve a botrányt várják egy ilyen történetben, ő is így ült be a nézőtérre. Ellenben a darab számára egészen más irányba fordult: ahogy haladt előre, egyre inkább az emberi sorsok kerültek a fókuszba.

Zsolt kiemelte, hogy a társulat mélyre ásott Molnár világában, melynek köszönhetően olyan előadás született, ami valódi kérdéseket tesz fel arról, hogyan látjuk egymást. „Vannak helyzetek, amikor csak egy éjszakányi szerelem jut, mégis ez az igaz szerelem.” – mondta, hozzátéve, hogy számára ez az emberi törékenység tette igazán katartikussá az estét. A színművész köszönetet mondott a teljes csapatnak, amiért „szívfacsaróan őszinte” előadást hoztak létre.

Paczolay Béla rendező szintén köszöntötte az alkotókat és a vendégeket, hangsúlyozva, hogy már a próbafolyamat legelején érezhető volt, milyen különleges energia veszi körül az előadást – olyannyira, hogy egy néző a két felvonás között megerősítette ezt: „ilyen csapattal könnyű!” A rendező számára fontos volt, hogy Molnár szövege mai módon, mégis nagy alázattal szólaljon meg, azzal a céllal, hogy a fiatalabb nézők is érezzék a történet frissességét, miközben a szerző sorai sértetlenek maradnak. A színészek munkáját méltatva kiemelte, hogy együtt sikerült megtalálniuk a darab legfinomabb színeit. „Azt szerettem volna, hogy amikor játsszátok ezt az előadást, jó élmény legyen bejönni, mert együtt vagytok, és mert tudjátok, milyen fantasztikus előadást csináltatok.”

A Thália Télikertben bemutatott Olympia nemcsak egy elegáns korrajz, hanem finoman lüktető emlékeztető arra is, hogy a csillogás mögött mindig ott húzódik az emberi esendőség. A rendezés érzékenysége és a színészi játék mélysége révén az előadás túlmutat a díszletek ragyogásán: valódi találkozásra hívja a nézőt – önmagával és a másikkal. A közönség nem pusztán tanúja egy izgalmas történetnek, hanem részese annak a felismerésnek is, hogy a társadalmi rang, az illem és a látszat ellenére az emberi érzelmek a legerősebb mozgatórugók. A Thália Színház Olympiája egyszerre könnyed és megrendítő, egyszerre múltidéző és kortárs – olyan színházi élmény, amely utolsó pillanatában is azt üzeni: a legnagyobb elegancia a hiteles érzelmek bátorságában rejlik.

Jegyvásárlás

Thália Színház
Fotó: Thália Színház - Kállai-Tóth Anett

[2025.12.13.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Megvan a Megasztár 2025 nyertese
Szebényi Dániel koncert lett életem legjobb koncertje?
"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága
A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába
Újabb énekes esett ki az X-faktorból november 29-én
Remek lehetőség gyerekeknek
Lenny Kravitz újra Budapesten
Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
Lelki élet a hajlakkok között - visszatér az Acélmagnóliák
Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Pulcsi helyett karácsonyra!
A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Az ausztrál hard rock legenda először és utoljára Magyarországon!
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Kalapács József és az Akusztika dalpremier: Jót ne várj - Előrendelhető a új nagylemez
A OneRepublic ismét meghódítja Budapestet
Ütősnek, pörgősnek, szórakoztatónak kell lennie
Nem egy klasszik Hard Rock album lesz, annyi szent...
A családon belüli erőszak transzgenerációs traumáját dolgozza fel a Láthatáron Csoport a Szkénében

Végre nálunk zúzott a coldrain
Az év tökéletes lezárása volt számomra a coldrain koncert,...

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
November 29-én...
Egy bizarr elme örök ragyogása
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Cowboyok, punkok, vámpírok, glam és goth and roll a Barba Negraban - 69 Eyes / D-A-D koncerten jártunk
A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
beszámolók még