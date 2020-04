Kapcsolatok • Bob Dylan Bob Dylan újabb meglepetésszámmal jelentkezett Három hét alatt már a második új meglepetésszámmal jelentkezett az irodalmi Nobel-díjas Bob Dylan, ami a The Rolling Stone magazin szerint arra utalhat, hogy a zenész, akinek utoljára nyolc éve jelent meg új dalokat tartalmazó lemeze, most ismét egy új albumon dolgozik. A március 27-én közzétett, 17 perces nagy ívű amerikai ballada, a Murder Most Foul után Dylan az I Contain Multitudes című számmal lepte meg rajongóit. A Walt Whitman költeményét idéző dal sokkal rövidebb az előzőnél - négy és fél perces - és minimális hangszereléssel, gitár és cselló kíséretében szólal meg, ütősök nélkül.

A dal szövege tele van kulturális hivatkozással, idézettel, szójátékkal. Tiszteleg David Bowie, Edgar Allan Poe, az ír költő, Anthony Raftery és William Blake előtt is.



Az új dalt ismét minden előzetes bejelentés nélkül, éjfélkor tette hozzáférhetővé. Egyelőre nem tudni biztosan, hogy a rövid idő alatt közzétett két új dal előfutára-e egy következő Dylan-albumnak.



A zenész legutóbb 2012-ben jelentetett meg új számokból álló korongot, amely a Tempest címet kapta, azóta három feldolgozásanyagot tett közzé és újabb darabokkal gazdagította kiadatlan stúdiófelvételeit tartalmazó sorozatát.

