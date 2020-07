Elstartolt a kecskeméti dalszerző és dalszövegíró tábor Szerdától-szombatig, 4 napon át inspirálódnak és töltekeznek a Kecskeméti Zenészegyletnek köszönhetően azok, akik résztvevői a - Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult - többnapos dalszerző és dalszövegíró tábornak. Ismert szakmabeliek is előadásokat tartanak az eseményen. Az első két napon többek közt Burai Krisztián és Hársházi Szabolcs dalszerző zenei producerek előadását hallgathatták meg a táborban résztvevők, de érkezik még Lombos Márton dalszövegíró is hozzájuk... – ahogy arról már hírt adtunk egy korábbi cikkünkben. „A dalszövegíró tábor szombat estig tart. A szervezők célja, hogy hangulatos környezetben ihletet kapjanak a fiatalok, a négy nap élményei inspirálóan hassanak szakmai pályájukra.” – olvasható a baon.hu internetes portálon. „Az élet dalos oldala” reality műsorból megismert dalszerző-producerrel készült az előadását követően egy interjú is, amelyből kiderül; hogy többféle korosztály megtalálható a résztvevők közt; továbbá akadnak olyanok is akik a zenével és az alkotással már régóta foglalkoznak. Hársházi Szabi elmondása szerint igazán kíváncsiak és aktívak a résztvevők, de a szervezők munkájának és a meghívott vendégeknek köszönhetően garantált, hogy senki sem marad válaszok és élmények nélkül a program végére. A szóban forgó Facebook videó az alábbiakban tekinthető meg teljes egészében, amelyben Jakab Andrea dalszövegíró kérdezi a producert; akinek olyan tehetséges előadók köszönhetik sikeres dalaikat mint például Weisz Viktor, Gájer Bálint, Batánovics Lili, vagy épp Kertész Iván… (Hogy csak pár nevet említsünk…) [2020.07.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje For Sale Brand New Apple iPhone 11 Pro hangszer [2020.06.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu