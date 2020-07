Képgalériák • Animal Cannibals a dekkben Kapcsolatok • Animal Cannibals Az Animal Cannibals volt a dekk első fellépője - képekben Dekk néven nyílt új szórakozóhely Budapesten, ami alapvetően a Papp László Sportaréna melletti betonplacc kihasználása az Aréna üzemeltetői részéről. Jó ötlet volt megnyitni, mert a helyszín tömegközlekedéssel természetesen nagyon jól elérhető, a tágas, szabad téren könnyedén megoldható a megfelelő távolságtartás, a büfében kártyával lehet fizetni, mosdóként pedig az Aréna egy blokkját nyitották meg. A helyszín egyetlen hátránya, hogy sehol egy fa, ezért szeles, huzatos, egy széldzseki valószínűleg jó időben is elkél. A vendégeket a büfén és az asztalokon kívül kosárlabda-palánk, mini futballpálya és ping-pong asztal várja, valamint most már koncertek is – az első fellépő az Animal Cannibals volt. Az időjárás sajnos nem volt kegyes hozzánk ezen az estén, a hidegfront előszele és a felhők sokakat elriasztottak, pedig a műsor alatt még nem volt rossz idő. Kb. kétszáz hűséges rajongó várta az Animal Cannibalst, akik már a műsor előtt is szívesen pózoltak a rajongóikkal. Az egy óránál valamivel hosszabb műsor az ismert nagy slágerekből állt, Mindenki azt akarja, Péntek, Yozsefváros, Szájkarate és így tovább. A Hawaii-i nyárhoz a közönségből hívtak fel lelkes táncosokat, akik közül a hölgy Richie Pível is sikeresen felvette a ritmust, a legjobbnak ítélt táncos kisfiú pedig Animal Cannibals pólót kapott. A műsor felénél eleredt az eső, de szerencsére inkább csak csepegett és később el is állt, nem is vette zokon senki. A műsor végén elmaradhatatlan volt a Takarítónő, a Hazafelé az út veszélyes, a ráadás ráadásában pedig az Ülünk a vonaton. A közönség vonatoztatása nem biztos, hogy a járvány közepén jó ötlet volt, főleg, hogy a masiniszta a színpadra is felvezette a sort, úgyhogy az együttes tagjainak alkalma volt legalább száz rajongóval pacsizni… A dekken a jövő héten Tóth Gabi, utána 24-én (pénteken) Caramel lép fel, reméljük, hogy őket már jobb idő várja, további információk a dekk Facebook oldalán (https://www.facebook.com/arenadekk) olvashatók. Animal Cannibals a dekkben - klikk a fotóra [2020.07.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu