Utolsó hetéhez érkezett a Müpa Autósmozi koncertsorozata Utolsó hetéhez érkezett a Müpa Autósmozi koncertsorozata, a következő napokban többek között kamarazenei előadásokkal, egzotikus orientális hangszerekkel és korábban nem hallott dalokkal várják az érdeklődőket. A Müpa hétfői közleménye szerint szerdán Várdai István és zenésztársai a kamarazene különböző arcait mutatják be, az előadás a stílusok és műfajok változatosságát tükrözi: részleteket adnak elő többek között Mozart Figaro házassága, Bartók Román népi táncok, Liszt Szerelmi álmok, Ligeti Hat bagatell és Brahms g-moll zongoranégyes című művéből. Az előadáson közreműködik többek között Kristóf Réka (szoprán), Kállai Ernő (hegedű), Devich Gergely (cselló) és Duleba Lívia (fuvola). Pénteken a The Qualtions zenekar lép fel, amely vegyíti a soul-funk-beat alapokat a groove-os ütemekkel, mostanában pedig egyre jobban beépíti a pszihedelikus rock elemeit is zenéjébe. Az improvizációnak is helyet hagyó hangzásvilág ezúttal keleti hangulatot kap, egzotikus hangszerekkel, így szitárral, kavallal és dudukkal egészítik ki. A koncerten közreműködik többek között G. Szabó Hunor (gitár, ének, dob, basszusgitár), Hock Ernő (basszusgitár, ének) és Menyhei Ádám (billentyűs hangszerek, ének).



A Barabás Lőrinc Quartet szombati koncertjén az avantgárd és a free jazz világából érkező Grencsó István szaxofonművész és Kiss Flóra énekesnő társul Barabás Lőrinc (trombita, effektek), Cséry Zoltán (billentyűs hangszerek), Herr Attila (basszusgitár) és Mihalik Ábel (dob) megszokott négyeséhez, amely korábban nem hallott, kifejezetten az autós koncertre írt dalokat is előad.



Július 1-jén indult a Müpa Autósmozi sorozata, ahol a Fesztivál Színház nézőtere helyett az épület melletti parkolót töltik meg az érdeklődők. A helyszínen mintegy 130 autó fér el, az előadásokra kizárólag online lehet jegyet váltani az adott koncert kezdéséig. Egy kocsiban több utas is tartózkodhat, betartva a személyautó kapacitására vonatkozó szabályokat. A belépők megvásárlásakor a Müpa-ajándékutalványok is felhasználhatóak, illetve a Müpa+ hűségprogram jegykedvezményei is érvényesíthetőek - áll az összegzésben.

MTI [2020.07.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu