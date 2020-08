Ajánljuk! A Linkin Park nagy slágerét dolgozta fel a magyar zenekar Chester Benningtonra emlékeznek A Linkin Park Numb című slágerét dolgozta fel az elhunyt énekes halálának évfordulója alkalmából a Beneath My Skin. Három éve már, hogy tragikus módon eltávozott a Linkin Park frontembere. Chester sokak számára volt példakép - a Beneath My Skin zenekar tagjai számára is a mai napig meghatározó Bennington és a zenekar dalai. A tavaly alakult csapat egyfajta tisztelgésképp dolgozta fel a Numb című slágert.



"Gyerekkorom óta követem a Linkin Parkot, akárcsak a többiek a zenekarból, én többek között Chester miatt kezdtem el énekelni. A februárban megjelent saját dalunk mellett szívesen készítünk feldolgozásokat is, mivel a Numb mindig is az egyik legnagyobb kedvencünk volt, egyértelmű volt, hogy ezt is megcsináljuk. Szerettünk volna méltó emléket állítani Chesternek, reméljük, hogy képességeinkhez mérten ez sikerült." - meséli Dunai Gergő, a zenekar énekese.



A projekt elkészítésében közreműködött a Stray Heart Records, a No Silence Sound Studios és Bikali Sándor. [2020.08.02.] Megosztom: