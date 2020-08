Nyerteseket hirdet a MOST - Híd a Balkáni Zenéért projekt

10 zenekar, 20 fesztivál, 26 fiatal menedzser, 10 kreatív városi projekt – a budapesti Hangvető vezette MOST projekt célja hidat építeni a balkáni tehetségek és Európa színpadai közt.

Sosem volt még ilyen fontos a nemzetközi hálózatok kiépítése, mint a mai, korona-sújtotta zenepiacon. A MOST missziója pontosan ez: négy kategóriában hirdettek nyerteseket, akik anyagi támogatás mellett hosszú távú mentorprogramban is részt vesznek majd.



Ha azt mondják, Balkán, sokak szeme előtt még mindig rezesbandák és harmonikások jelennek meg. Pedig a régió mára színes és izgalmas közeggé nőtte ki magát, világszínpadra viszont – összeköttetések és menedzsment híján – alig jutnak el a tehetségek.



„Ha rövid idő alatt akarunk tartós változást elérni, akkor az iparág minden szereplőjének kell valamit nyújtani” – véli a programigazgató Weyer Balázs, aki a projektet vezető budapesti Hangvető szakmai irányítója is. A MOST célja egy olyan önfenntartó hálózat kiépítése, ami becsatornázza a balkáni tehetségeket az európai vérkeringésbe – legyen az Berlin, Brüsszel, London vagy bármilyen világszínpad, amivel a MOST-ot alkotó 9 partnerszervezet segíteni tudja a nyerteseket.



„Ezekre a nemzetközi hidakra most van a legnagyobb szükség. A kreatív folyamatoknak akkor is működnie kell, ha minden más a feje tetejére állt a zeneiparban” – mondta a projektet vezető Sőrés András. A Kreatív Európa Program támogatásával megvalósult MOST négy kategóriában hirdetett nyerteseket: 10 zenészt és zenekart karolnak fel, 26 fiatal bookert és menedzsert képeznek tovább, párokba állítottak 10 nyugati és 10 balkáni fesztivált, akik közt mentorok segítik a zenészek és erőforrások cseréjét, és kiválasztottak 10 olyan városfejlesztési projektet is, ami a zene városi életben betöltött szerepét szeretné erősíteni.



A fesztivál-csereprogramban a szervezők párokba állnak, így tapasztalatokat és művészeket tudnak cserélni egymás közt. Több magyar fesztivál is bejutott: részt vesz a MOST-ban a kapolcsi Művészetek Völgye, akik az észak-macedón D Festival párja lesznek, valamint a szolnoki Örökség fesztivál is, akik a román Outernational Days-zel dolgoznak majd együtt. Az erdélyi Méra World Music Festival pedig a spanyolországi Fira Mediterrània párja lett.



A világjárvány kitörése óta az ilyen összeköttetések még fontosabbak lettek. A zenészek közül páran az idén Budapesten megrendezett WOMEX 2020 világzenei kiállításon is fellépnek majd október 21-25. között. Addig is érdemes belehallgatni a MOST Music Talks-ba és követni a MOST-ot Facebookon!

[2020.08.07.]