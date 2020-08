Új klip! Fekszünk a strandon - Bagossy Brothers Company: íme a dalszöveg is! Megérkezett a Bagossy Brothers Company: Fekszünk a strandon című dala. Dalszöveg: ma a szemembe nézhetsz

míg alszik a város

ugye milyen más ott

ott bent a széltől már most viharos a táj, tán

felhőt sose láttál

mégis ez igéz meg

hát itt van ez a lélek tudom én, értem, külön utakon járok

te meg véletlen épp érted a világot

és ha jól sejtem nem lesz ez egyszerű velem

nesze neked kócos érzelem fekszünk a strandon

szól a vidéki sanzon

olyan gyönyörű vagy

fejem öledbe hajtom aztán be borul az ég is

s te maradni akarsz mégis

reményteli szemmel

így múlnék el én is tudom én, értem, külön utakon járok

te meg véletlen épp érted a világot

és ha jól sejtem nem lesz ez egyszerű velem

így múlnék el én is tudom én, értem, külön utakon járok

te meg véletlen épp érted a világot

és ha jól sejtem nem lesz ez egyszerű velem

nesze neked kócos érzelem [2020.08.15.]

