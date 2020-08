Kiderült! Ő az MTV VMA idei házigazdája! A zenei élet minden évben az MTV Video Music Award-s díjátadójától hangos, a gála a színvonalas zenei produkciók mellett látványos műsorával is elvarázsolja a nézőket. Idén augusztus 30-án jön a legendás show, melynek idei házigazdája az énekes-színésznő Keke Palmer lesz. Természetesen az előadókról is lehullott a lepel, az este fő fellépője Lady Gaga, aki a gálán mutatja be elsőként legfrissebb lemezét, de BTS, Doja Cat, J Balvin, valamint a több kategóriában jelölt The Weeknd és Roddy Rich is fenomenális előadással készül VMA-re. Habár idén az eddiginél szigorúbb egészségbiztonsági szabályok mellett, közönség nélkül rendezik meg az MTV Video Music Awards díjátadóját, a szervezők az eddiginél nagyobb kaliberű, hatalmas műsort ígérnek. A díjátadó házigazdája a 2020-ban legjobb műsorvezetői Emmy-díjra is jelölt Keke Palmer lesz, akinek neve színésznőként, énekesnőként és humanitáriusként is ismerős lehet a nagyvilág számára. A VMA fellépőit ismét széles zenei spektrumról válogatták. A rendezvényen nagyszabású műsorral lép fel a kilenc – többek között a legjobb dal és legjobb előadó – kategóriában jelölt Global Icon Lady Gaga, aki az eladási listák élmezőnyében lévő Chromatica című albumát mutatja be a VMA gálán, ahol 2013-ben lépett fel utoljára. A világsztárt 2009 óta összesen 36 kategóriában jelölték, melyből 13 alkalommal sikerült győzelmet aratnia. Az est egyik fő műsorszámával érkezik a nagy szenzációnak örvendő K-pop banda, a BTS, akik VMA-s debütálásuk mellett legújabb, első angol szövegű kislemezüket, a Dynamite-ot is a díjátadón mutatják be a nagyközönség számára. A rap szerelmeseinek idén sem kell kihagynia a közvetítést, hiszen Doja Cat lesz felelős a laza hangulatért, míg a latin ritmust a négyszeres Grammy-díjas J Balvin fogja biztosítani az eseményen. A többszörös platina és háromszoros Grammy-díjas, valamint az idei díjátadón hat kategóriában jelölt The Weeknd nemrég bemutatott albumát hozza el a díjátadóra, többek között a nagysikerű Blinding Lights és Heartless című slágerekre is számíthatnak a rajongók. A VMA repertoárja a szintén Grammy-díjas Roddy Rich előadásával is bővül. A sztárt három kategóriában jelölték, és első alkalommal szerepel a díjátadó fellépői között, ahol rap költeményeivel színesíti a zenei palettát. Ezenfelül a latin stílus képviseletében is számíthatunk újabb fellépőkre, hiszen CNCO és Maluma is tiszteletét teszi az idei gálán, ahol mindkét előadó fergeteges ritmussal pörgeti fel a hangulatot. A rajongók összesen 12 kategóriában adhatják le szavazataikat kedvenc előadójukra vagy dalukra, illetve az alkotókra. Ariana Grande és Lady Gaga vezeti a jelöltlistát, ugyanis mindkét énekesnő 9-9 kategóriában versenyez a különböző díjakért, őket pedig The Weeknd és Billie Eilish követi 6-6 jelöléssel. A díjátadóra augusztus 30-án kerül sor a New York-i Barclays Centerben. [2020.08.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kabir szolgáltatás [2020.08.13.]

