Balázs Andi könnyeivel küszködve beszélt Szilágyi István művészre emlékezve jótékonysági rendezvényt szerveztek, ahol Balázs Andrea, színésznő szórakoztatta a közönséget. A háziasszony meghatottan, a könnyeivel küszködve beszélt az egykori Lópici Gáspárról, akivel baráti kapcsolatot ápolt. Több ismert énekes is fellépett, köztük Tóth Andi, énekesnő és Gájer Bálint, a hazai swing hercege. Szem nem maradt szárazon a humor és a meghitt hangulat miatt. Több ismert előadó állt a jótékonysági kiállítás és esemény élére, hogy méltóképpen gondoljanak az ismert színészre, Szilágyi Istvánra. Az eseményen lehetett adakozni, az összeget az elhunyt művész felesége számára adták át. Baricz Dezső összegyűjtötte az életműdíjas művészről szóló legszebb tárgyakat, és hírességeket hívott össze erre a különleges alkalomra. A tárlat október 7-ig tekinthető meg. - Megemlékeztünk a művészre egy jótékonysági est keretén belül, a Lurdy Házban ismert emberek álltak a kezdeményezés mellé. Becsületkasszát helyeztünk ki, a teljes bevételt pedig a művész özvegyének nyújtottuk át, 65.000 összeg gyűlt össze - mondta a főszervező, Baricz Dezső. Balázs Andrea, színésznő rögtön az arcát adta az eseményhez: - Nagyon jó érzés volt végre találkozni Baricz Dezsővel, aki elképesztő munkát tesz bele mindenféle karitatív dologba. A munkásságát már évek óta figyelemmel kísérem, és nagyra tartom. Ez a hozzáállás nekem nagyon szimpatikus, hiszen én is egy ilyen ember vagyok, és a Jóisten összehozott minket. Végre együtt tudunk működni, aminek nagyon örülök. Bármikor szüksége lesz rám, bármilyen rendezvényen háziasszonyi feladatot vagy a rendezvény lebonyolítását szeretettel vállalom. Nagyon jól éreztem magam, fantasztikus este volt, mindenki kitett magáért, és olyan hangulatot varázsoltak a csodálatos előadók. Nem utolsó sorban érezhető volt a szeretet, ami áthatotta az embereket. Szilágyi István zseniális színész volt és csodálatos ember. Egy színdarabban és több filmben is játszottunk együtt. Nem csak kollégák, de barátok is voltunk, nagyon szerettem őt. Mindketten Gyomaendrődről származunk, talán ennek is köszönhető, hogy az első perctől kezdve megértettük egymást - mondta Balázs Andi. Gájer Bálint ismét szó nélkül mondott igent a felkérésre: - Nagyon jól éreztem magam, szuper kis közönség gyűlt össze, az én lelkemnek is jól esett, hiszen kevés lehetőség adódik mostanában a fellépésekre. Ráadásul tudtunk segíteni is egy kicsit, ami rendkívül felemelő érzés. Rengeteg emberen segít Dezső, amit nagyon jó látni. Amikor engem is felkér, hogy egy ilyen eseményen fellépjek, örömmel teszem, és önzetlenül elvállalom. Tóth Andi is újra a szervező mellé áll, hogy támogassa az ügyet:



- Mindig szeretek Dezsőnek segíteni, örömmel elvállaltam ismét. Néhány dalt magammal vittem, és érzékeltem, hogy a közönséget sikerült a hétköznapokból kizökkenteni. Jó látni, hogy sokat segít Dezső, és én pedig ha tudok, támogatom a munkámmal.