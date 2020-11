Új klip - Anna & the Barbies: Játék az egész Megérkezett, és már meg is tekinthető Anna & the Barbies: Játék az egész klipje. Pásztor Anna és együttese egy frappáns, öniróniával átitatott videóval indítja a napot.



A "Játék az egész" című dalhoz készült klipben az együttes tagjai különböző sportágakban mérettetik meg magukat.

[2020.11.29.] Megosztom: