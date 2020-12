Adventi énekek, gyimesi est, Novan Experiment a Fonó online kínálatában Az adventi vasárnapokon énektanulás Kubinyi Júliával, Gyimesi est, a nemzetközi dzsessznap keretében a Novan Experiment koncertjének élő közvetítése várja a közönséget a Fonó Budai Zeneház online kínálatában. A Fonó online sorozatai múlt vasárnap indultak; Kubinyi Júlia népdalénekes, a Fonó népzenei művészeti vezetője adventi énekeket tanít vasárnaponként videósorozatban, amelybe bárki bekapcsolódhat - közölte a Fonó kedden az MTI-vel.

Az oktatóvideókban a népdalénekes lépésről lépésre segít elsajátítani a dallamot és szöveget, az utóbbit a video szöveges részében is közzé teszik. Az énekhez élő zene szól: Nyitrai Tamás (hegedű), Danhauser Pál (kontra) és Lelkes András (nagybőgő) muzsikál. Az első ének a jövendölés történetét meséli el Mikor Máriához címmel (Kalotaszeg, Nádasmente, Méra). A következő adventi énekoktatások december 6-án, 13-án és 20-án lesznek 18 óra 30 perctől.



Szerdán Gyimesi est várja a közönséget a virtuális Fonóban. Mint a közlemény kiemeli, Gyimes egyedülállóan szép rétegét adja népi kultúránknak: régies dallamvilága, hangszerelése, archaikussága kiemeli az idegen hatásoknak jobban kitett egyéb tájegységek közül.



Az online Gyimesi esthez táncosok és zenészek csatlakoztak, de az utazási korlátozások miatt a Fonó ezúttal nem tud Gyimesből vendégeket fogadni. A közreműködő zenészek: Juhász Dénes (furulya), Juhász Réka (ének, gardon), Lukács István (hegedű), Tintér Gabriella (ének, gardon), Vizeli Balázs (hegedű). Táncosok: Appelshoffer János, Armstrong Laura, Berecz István, Deffend Irén, Hajdú Flórián, Kádár Ignác, Nagypál Anett, Rémi Tünde. A program a Hagyományok Háza támogatásával valósul meg.



Csütörtökön a nemzetközi dzsessznap (International Jazzday) keretében a Fonó Budai Zeneházban is lesz online koncert, amelyet ingyenesen követhet a közönség: a Novan Experiment 20 órától játszik. December 9-én a Berka és a Tázló ad csángó népzenei koncertet, 12-én a Dobroda zenekar és a Mezőség Band lép fel a Fonó virtuálisan látogatható színpadán.



Az online koncertek a Fonó Facebook csatornáján és a Youtube-on, az élő közvetítések a Fonó Facebook csatornáján érhetők el. MTI [2020.12.02.]