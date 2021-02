Újabb sztárvendégekkel várnak a 2021-es Jazzpikniken!

Július 29-31. között ismét három felejthetetlen napot kínálnak a jazz, a funk és a soul szerelmeseinek Paloznakon. Az eddig bejelentett headlinerek – Level 42, Caro Emerald, Kraak&Smaak – a szaxofon-istennővel, Candy Dulferrel, a soul koronázatlan királyával, Mario Biondival, az MF Robots formációjával és a De Phazz kollektívával bővülve örömzenélnek a dűlőkön.

Borítékban a balatoni fesztiválszezon; a Paloznaki Jazzpiknik szervezői újabb sztárfellépőket jelentettek be; érkezik a szaxofon királynője, Candy Dulfer; az olasz Barry White: Mario Biondi; az MF Robots formációja és a De Phazz kollektíva fergeteges koncertjein pótolhatjuk be a tavaly elmaradt nyáresti élményeket!

Július 29-én a soul, a blues és a jazz határterületein egyensúlyozó, többszörös platinalemezes énekes, Mario Biondi fergeteges koncertjével veszi kezdetét a 9. Paloznaki Jazzpiknik. Amint meghallják különleges, Barry White-hoz hasonló hangját, mindenki megismeri a szicíliai származású Biondit. Az énekes a jazz és a soul egyik legnevesebb európai előadója, aki a This Is What You Are című slágerével robbant be a zenei életbe 2006-ban. Biondi második alkalommal látogat el Paloznak dűlőire a magyar közönséghez, először 2017-ben adott nálunk felejthetetlen koncertet az európai soulmuzsika koronázatlan olasz királya. Biondit egy igazi legenda követi; a Level 42 zenekarát – Mark Kinggel az élen – repítik a Balaton-felvidékre a Paloznaki Jazzpiknik szervezői, hogy muzsikájukkal egy hatalmasat tombolhassanak a piknikezők. A Level 42 a ’80-as évek legendás jazz-funk fúziós együttese. A brit zenekar a jazz, a rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit vegyíti egyedi hangzásban, amelyért azóta is milliók rajonganak. Olyan ismert dalokat hoznak a Jazzpiknikre, mint a Lessons in Love, a Something about You, vagy az It’s Over gigaslágerek.

Július 30-án napjaink egyik legizgalmasabb énekesnője, a holland Caro Emerald lép fel a nagyszínpadon. Stílusában ötvözi a popsztárok és a klasszikus hollywoodi dívák megjelenését. Koncertjeit a jazz, a tangó és a ’90-es évek groovin’ jazz egyedi ötvözete és érces hangja, dinamikus előadásmódja teszi felejthetetlenné. Az est megkoronázásaként az MF Robots utánozhatatlan hangjai csendülnek fel. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait vegyíti energikus, új hangzású zenévé. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a 2019-es Jazzpikniken nagy sikert aratott The Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, akit Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé, Craig David, vagy a 2019-es Jazzpikniken is fellépett Rick Astley szenzációs vokalistájaként ismerhettünk meg. A vadonatúj hangzást ígérő, kirobbanó energiájú duót nálunk most először hallhatja a közönség.

Július 31-én, a német jazz kollektíva, az egyedi downtempo jazzt játszó De Phazz lép fel. Az együttes a modern zenei irányzatokat és a soul, a latin zene, a trip hop és a drum and bass elemeit ötvözi lounge-os hangkörnyezetben. Őt követi a világhírű holland szaxofon-királynő, Candy Dulfer. Candy zenélt már a Pink Floyddal és Madonnával, Prince-szel, Maceo Parkerrel, Dave Stewarttal és Van Morrisonnal, napjainkban olyan művészekkel lép fel, mint Beyoncé, Chaka Khan, Aretha Franklin, Jamie Cullum és sokan mások. A három nap megkoronázásaként az acid jazzt a house-szal ötvöző Kraak & Smaak Live Band fogja táncra perdíteni a piknikezőket! A Kraak & Smaak triója néhány év alatt hatalmas karriert futott be, játszottak már a világ legnagyobb fesztiváljain, többek között a Coachella, a Bonnaroo és a Sziget fesztiválok közönségeit nyűgözték le újító szellemiségű zenéjükkel. A Kraak & Smaak Live Band neve a „ropogós és finom” kifejezést rejti, ami zenei újításukra utal: koncertjeik során keverik az élőzenét és a DJ-szetteket, ezzel a különleges harmóniával avanzsált a holland formáció Európa legjobb funk–hiphop–acid jazz együttesévé.

Három nap jazz, funk és soul, a nyári piknik élményével együtt: a Paloznaki Jazzpiknik butikmérete miatt biztonságosabb kikapcsolódási lehetőséget nyújthat közönségének. Lehetőséget arra, hogy a festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben piknikezve, egyedi gasztro élményekkel gazdagodva, klubkoncerteket hallgatva, a jazz, a funk és a soul nemzetközi sztárjainak dallamával vezetve térjünk vissza a mindennapokba. A nemzetközi fellépők mellett a jazz széles spektrumán mutatkoznak be a magyar szekcióban a műfaj jeles hazai képviselői a kisebb színpadokon.

Jegyek és bérletek már most kaphatók minden kategóriában, a napijegyek mellett két- és háromnapos bérletek, illetve VIP-jegyek és bérletek is vásárolhatók. A bérlettel mindhárom napon kapunyitástól hajnalig tiéd a jazz!

Tehát a Paloznaki Jazzpiknik Nagyszínpadának eddigi fellépői sora: július 29-én, csütörtökön Mario Biondi viszi a nyitóeseményt, őt követi a Level 42. Július 30-án, pénteken Caro Emerald zenél nekünk, majd az est az MF Robots dallamaival folytatódik. A szombati záróest valódi megkoronázása a három napnak: július 31-én a DePhazz nyitja az estet, őt követi Candy Dulfer, végül a Kraak&Smaak utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát.

