Új klip érkezett: Tolvai Reni - Ay Ay Ay

Mutatjuk Tolvai Reni - Ay Ay Ay daléhoz készült klipet.





Lyrics/ Dalszöveg:

Enloquecida aquí estoy IIamándote

Enloquecida aquí estoy Buscándote

Ay Ay Ay Ay Ay

Ay Ay Ay Ay Ay

Desde hace que me estás mirando

Y yo desde hace rato voy bajando

Despacito bajando por tus curvas voy despacito es que si te digo tú cuerpo es exquisito una escena de los dos sería tan explícito

Bby cómo sería pa verte bailar que conmigo eches pa’ lante y nunca pa’ atrás

Me dijeron que fui el man que te dejo tramada, esta noche yo te voy a poner almohada

Enloquecida aquí estoy IIamándote

Enloquecida aquí estoy Buscándote

Ay Ay Ay Ay Ay

Ay Ay Ay Ay Ay

And im having tortellini

Cause I don't wanna get skinny

Lookin good tho in bikini

Yeah your gf wanna be me

En-lo-que-ci-da

Hun - ga - ri - a

Ro - ma - ni - a

Ko - lum- bi - a

Oh baby baby im calling you crazy

Oh baby baby im missin you love

Ai ai ai ai Enloquecida loquecida loque

Ay Ay Ay Ay Ay

Ay Ay Ay Ay Ay

[2021.02.17.]