Online előadássorozatot indít a MusicalNeked produkció Online beszélgetés- és előadássorozatot indít a MusicalNeked produkció. Az első előadás szerdán a musical történetének első időszakát mutatja be. A Szente Vajk író-rendező és Szabó László producer által alapított MusicalNeked tavaly augusztusban mutatta be a Puskás, a musical című színdarabot - olvasható a Magyar Teátrumi Társaság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében. Mint írják, a musical nagy sikert aratott a főpróbákon és az előbemutatókon, az alkotók remélik, hogy a színházak újranyitásakor azonnal elkezdhetik játszani. Addig is igyekeznek a musical, a zenés színház iránt érdeklődőknek izgalmas, tartalmas beszélgetésekkel és előadásokkal szolgálni.



A MusicalNeked online sorozatának szerdán 21 órától látható első részében Galambos Attilával beszélget Szente Vajk a musical műfajának kialakulásáról, első lépéseiről, sikereiről és tanulságairól. A nézők megtudhatják, hogyan fonódott össze a Broadway és a musical fogalma.



Olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy mi a különbség a zenés darab és a musical között vagy hogy milyen alműfajai vannak ennek a zenei formának. A 45 perces beszélgetés a Zoom alkalmazásban lesz követhető, előzetes regisztráció után. Az érdeklődők az info@musicalneked e-mail címen kérhetik a belépési kódot a szervezőktől.



Galambos Attila nevéhez számos musical magyar fordítása fűződik, például Az Operaház Fantomja, a Rómeó és Júlia, az Apáca show, a Producerek, a Vadregény, a Virágot Algernonnak. A Pendragon-legenda zenei változatának, amelyet az Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában mutattak be, szintén ő írta a szövegét.



Szente Vajk Jászai Mari-díjas színész, drámaíró olyan legendás külföldi darabokat adaptált hazai színpadokra rendezőként, mint a Hello, Dolly, a Shrek, a musical vagy az Apáca Show.



Galambos Attila és Szente Vajk számos közös produkciót jegyeznek, például a Csoportterápiát, a Poligamyt és a Meseautót. Juhász Levente zeneszerzővel együttműködve hozták létre a budapesti József Attila Színházban bemutatott Macskafogó című darabot és a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban bemutatott A beszélő köntös című produkciót. A szerzőgárda legújabb közös műve a Puskás, a musical. MTI [2021.02.23.]