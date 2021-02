Kapcsolatok • Snétberger Ferenc Izgalmas lemez jelent meg - megérkezett a Hallgató A Hallgató egy izgalmas, megható lemez gyászról és transzcendenciáról, amely megkoronázza Snétberger Ferenc és a Keller Quartett eddigi közös munkáját. A Zeneakadémián felvett koncertlemez Kleb Attila fotóival jelenik meg a legendás ECM kiadó gondozásában, itthon a Hangvető terjesztésében. Snétberger Ferenc, a világhírű magyar gitáros, és a Keller Quartett vonósnégyes közös játékában olyan szerzők műveit hallhatjuk kibontakozni, mint Snétberger, Sosztakovics, John Dowland, vagy Samuel Barber.



A koncert programjában kifinomult érzelmek és határozott tematika érezhető: helyet kap a gyász és az öröm, a roma holokauszt és a háború vesztesége, de a hit és a remény is. Bár Keller András és Snétberger Ferenc már több ízben adtak közös koncertet, a Hallgató a két művész közreműködésének első lemezen is megörökített lenyomata. Hallgató – az album címadója egy mély fájdalmat megéneklő roma zenei műfaj, amely személyes fontossággal bír Snétberger Ferenc életében: A lemezt nyitó Népem emlékére című saját művét 1994-ben nagyzenekarra írta. A roma holokausztot megidéző darab ötletadója Simon Knoll izraeli zeneszerző volt, az ő inspirációja nyomán látogatott el Snétberger Buchenwaldba, az egykori koncentrációs táborba. „Knoll szeretett volna egy közös lemezt zsidó, indián, roma és örmény zeneszerzők műveivel, ez végül nem valósult meg, de én közben megírtam a saját részemet. A kiinduló, népdalszerű motívumot gyerekkoromban hallottam a nagymamámtól, ebből alakult ki a háromtételes darab. Nagyon sokáig, legalább két évig tartott, amíg elkészültem vele, Szakcsi Lakatos Béla is segített, ő hangszerelte. Alapvetően improvizációra épül" – mondta el Snétberger Ferenc az MTI-nek. Ennek a darabnak a nyitányát hívta Hallgatónak. A darabot a roma holokausztban üldöztetett és meggyilkolt felmenőinek ajánlja – édesanyja roma, édesapja pedig szintó, azaz német cigány származású volt. De a Népem emlékére több, mint zenébe öntött fájdalom: egyszerre gyászos és örömteli, az ellenállás, kitartás és felszabadulás megünneplése. A gitár és a vonósok életigenlő játékához Lázár Gyula nagybőgős is csatlakozik. A Népem emlékére adta az ötletet a vonósnégyessel való közös munkára is. „A darabot 1994-95-ben írtam, az elmúlt negyedszázad során többször előadtam különböző nagyzenekarokkal, 2000-ben a Liszt Ferenc Kamarazenekarral és Markus Stockhausennel közös lemezen meg is jelent. Amikor a Concerto Budapesttel koncerteztem, eszembe jutott, milyen jó lenne kvartettel is kipróbálni" – mondta Snétberger az MTI-nek. Választása Keller András hegedűművészre esett, aki már 2003-ban vezényelte a Népem emlékére darabot Olaszországban. Snétberger Ferenc 1957-ben született Salgótarjánban. Tizenhárom éves korában kezdett el klasszikus gitáron játszani, majd 1981-ig a Bartók Béla Konzervatórium diákja volt. Azóta szólókoncerteket ad, számtalan zenésszel működött együtt a világ minden tájáról. 2013-ban a német ECM kiadóhoz szerződött, az itt megjelent lemezei (In Concert, Titok, Hallgató) Magyarországon a Hangvető terjesztésében elérhetőek. A Keller Quartett 1987-ben alakult a Zeneakadémián, Kurtág György pártfogásával. Musik für Streichinstrumente (Zene vonóshangszerekre) címmel Kurtág műveiből 1996-ban adtak ki először lemezt az ECM-nél, majd röviddel ezután megjelentek Bach Die Kunst der Füge (A fúga művészete) művében tett utazásaik is. Legutóbbi, 2015-ös Cantante e Tranquillo lemezük Keller András és a Hallgatón is producerként közreműködő Manfred Eicher közös munkájának lenyomata. A CD mellékletében Kleb Attila koncertfotói láthatóak, valamint Wolfgang Sander német és angol nyelvű köszöntőjét olvashatják. [2021.02.24.]