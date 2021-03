Lesz Red Bull Pilvaker 2021? A szervezők mondták, hogy senki sem marad Pilvaker nélkül idén. Bár nem lehetünk együtt március 15-én az Arénában, a Pilvaker szervezői mindent megtettek azért, hogy egy biztonságos formában, valamilyen módon mégis adjanak valamit 2021-ben a rajongóknak.



Most kiderült, hogy pontosan mire gondoltak. Március 15-én reggel Balázsékkal lehet ünnepelni, ahol egy rádióra megálmodott Pilvakert hallgathatsz majd a már jól ismert csapattal.



Zenélni fognak a Pilvaker előadói, hallhatod majd a legismertebb dalokat, ráadásul nem marad ki a buliból a próza sem, hogy teljes legyen az élmény. Balázséknál jobb helyen aligha lehetne a Pilvaker, hiszen így rengeteg emberhez juthat el élőben. A jó hír, hogy rengetegen lehetünk együtt, igaz, nem pont abban a formában, ahogy azt a legjobban szerettük volna. És az is jó hír, hogy egy újabb Pilvaker-projekt is készül, de hogy mi, arról majd később. Addig is kövesd a Red Bull Pilvaker 2021 oldalát [2021.03.03.]