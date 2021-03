Különleges plakátgyűjtemény látható a Várkert Bazár teraszán Különleges, a 20. század első évtizedeit megidéző plakátgyűjtemény látható a Várkert Bazár teraszán - közölte a Várkapitányság kedden az MTI-vel. A 20. század első évtizedeiben titokzatos, színes, és botrányokkal teli éjszakai élet folyt Budapest belvárosának szórakozóhelyein és magánlakásain. Ennek a korszaknak az izgalmas hangulatát, szereplőit, helyszíneit idézik meg az egyik legismertebb hazai plakáttervező, Faragó Géza munkái. A 25 alkotást bemutató kültéri tárlaton szerepel többek között a Fővárosi Orfeum, a Holzer budapesti Divatháza, a Törley pezsgőgyár, valamint a Fővárosi Operettszínház Halló Amerika revüjének plakátja is - olvasható a közleményben.

Mint írják, a plakát az utca művészete annak őszinteségével és művészeti igényességével mesél saját korának viszonyairól. Ennek a gondolatnak a mentén válogatták ki a szervezők Faragó Géza plakátművész alkotásait, melyek a Várkert Bazár Déli panoráma teraszát színesítik márciustól. A művek az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésével, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár különgyűjtemény ritkaságaiból származnak.



"A korszak jellemző alkotásai, a hirdetőoszlopokon megjelenő, művészi igénnyel készült plakátok különleges történelemkönyvként nyújtanak betekintést múltunk egyik izgalmas időszakába. S bár jelenlegi korlátozások miatt a Várkert Bazár szokásos programjait nem tudja megtartani, a biztonsági előírások betartása mellett arra buzdítunk minden érdeklődőt, hogy egy könnyed tavaszi sétával összekötve látogassanak el hozzánk, és tekintsék meg Faragó Géza plakáttervező sokszínű munkáit" - idézi a közlemény Sikota Krisztinát, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. turisztikai és kulturális vezérigazgató-helyettesét.



Faragó Géza Párizsban a híres plakáttervező és iparművész, Alfons Mucha osztályában tanult. Miután visszatért az akkor már világvárosnak számító Budapestre, 1903-tól sorra jelentek meg színházi és kereskedelmi plakátjai, sajtórajzai és karikatúrái, melyek a Műcsarnok, a Nemzeti Szalon és az Ernst Múzeum kiállításain is szerepeltek. A művész a pesti éjszakai és kávéházi élet közismert alakja volt - áll az összegzésben.



A szabadtéri tárlat ingyenesen látogatható a tervek szerint június 30-ig. [2021.03.04.]