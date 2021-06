Rómában lép fel a magyar zenész A római Falconieri-palota Liszt termében ad zongoraestet Balázs János június 24-én a Cziffra György-emlékévben. A római Collegium Hungaricum által szervezett esten Liszt, Wagner, Schumann, Sain-Saens, Rahmanyinov, Puccini, Brahms, Ponce és Strauss művei csendülnek fel - közölték a szervezők az MTI-vel. A hangversenyt megelőzően mutatják be Maurizio D'Alessandro Franz Liszt negli anni romani e nell'Albano dell'800 (Liszt Ferenc római és albanói évei az 1800-as években) című kötetét Herczog János zenetörténész közreműködésével.



Az olasz klarinétművész, zenetörténész Maurizio D'Alessandro neve nem ismeretlen a magyar közönség előtt, hiszen 1986-ban ő alapította meg a neves albanói Franz Liszt Fesztivált, amelynek azóta is művészeti vezetője.



Róma zenei életében meghatározó szerepet játszott Liszt Ferenc jelenléte. Liszt először 1839 tavaszán látogatta meg az Örök Várost, és mint híres zongoraművészt, a Szent Cecília Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta.



Római letelepedése után, 1861 októberétől kezdve évtizedeken át, élete végéig már az Akadémia aktív tagjaként is sokat tett a város kibontakozó koncertéletének fejlesztéséért.



2017 tavaszán a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és a Zeneakadémia Alapítvány egy Szemerey Balázs által készített Liszt Ferenc-mellszobrot ajándékozott a Santa Cecília Akadémia és Konzervatórium számára. MTI [2021.06.21.]