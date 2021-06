Kapcsolatok • Solaris Solaris a Müpa Home keretén belül ad koncertet A program Solaris dimenziók címet kapta. 2021. június 25. / 20 óra

SOLARIS DIMENZIÓK Solaris: Bogdán Csaba – akusztikus gitár, Erdész Róbert – zongora, Gömör László – dob, Kollár Attila – fuvola, blockflöte, „karmester”. Közreműködnek: Szirtes Edina „Mókus” és zenekara, Sárik Péter Trió, Sturcz Quartet Negyvenegy éves a magyar progresszív rockzene egyik legjelentősebb, nemzetközileg is elismert formációja, a Solaris. Az instrumentális zenét játszó, magát szimfonikus rockzenekarnak nevező együttes 2006-ban indította „Életmű-koncertek” című sorozatát a Müpában, amelynek záróakkordja lesz ez az ünnepi esemény. A műsorban Solaris-kompozíciók hangzanak el világzenei, jazz és klasszikus zenei feldolgozásban, Szirtes Edina „Mókus” zenekara, a Sárik Péter Trió és a Sturcz Quartet, valamint a Solaris-tagok közreműködésével. Az 1980-ban alakult Solaris már korai, kislemezeken dokumentált időszakában a műfaj egyik kulcsfontosságú hazai együttesének számított. Az 1984-ben megjelent Marsbéli krónikák című bemutatkozó nagylemez pedig később külföldön is megjelent és nagy nemzetközi sikert aratott.



A zenekar a kilencvenes évek óta ismét aktív, alkalmanként friss anyaggal is jelentkezik (legutóbb 2019-ben Nostradamus 2.0 – Returnity (Unborn Visions) címmel készült új CD), a világ számos pontján koncertezett már, 2006 óta pedig rendszeres fellépőként mutatja be életművét a Müpában. A Marsbéli krónikákból itt tartott 2014-es koncert, valamint az est során rögzített lemez és film rangos díjakban részesült. A Solaris ezúttal tőle szokatlan stílusba ülteti át kompozícióit: Szirtes Edina „Mókus" zenekara, a Sárik Péter Trió és a Sturcz Quartet a tőlük megszokott, kreatív módon nyúlnak hozzá a több évtizede népszerű, méltán elismert szerzeményekhez. [2021.06.22.]