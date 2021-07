Stanley Jordan ismét fellép a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon Stanley Jordan ismét fellép Budapesten: az amerikai dzsesszgitáros kvartettjével szerdán ad koncertet a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon - közölték a szervezők az MTI-vel. A Margitszigeti Színház közleménye szerint a Different dimension című koncerten Stanley Jordan Laurence Cottle basszusgitárossal lép színpadra. A külföldi zenészek két hazai ütőhangszeres művésszel, Dörnyei Gáborral és Horváth Kornéllal játszanak együtt.



A 8 órakor kezdődő koncert repertoárjában a könnyedebb és poposabb darabok mellett Bartók- és Debussy-feldolgozások is szerepelnek, emellett Michael Jackson- és Led Zeppelin-átiratokat is hallhat a közönség.



A közleményben felidézik, hogy Stanley Jordan pályája 1985-ben indult, azóta klasszikus művek merész feldolgozásaival, popslágerek kapcsán tett felfedezésekkel, a dzsessz határait feszegető, ultramodern improvizációval vált ismertté.



Stanley Jordannal 2016-ban már találkozhatott a Margitsziget közönsége, 2018-ban pedig a Müpában Bachot játszott basszusgitáron.

MTI [2021.07.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu