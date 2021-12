Kiderült! Az Aerosmith a Road-ot választotta magyar előzenekarnak A világ egyik legnépszerűbb rockzenekara, az Aerosmith megalakulásának 50. évfordulóját egy nagyszabású világkörüli turnéval ünnepli, melynek keretein belül 2022. július 10-én a Puskás Arénában is fellépnek. A budapesti koncertre az amerikai Rival Sons mellett egy magyar zenekar is meghívást kapott. Vendégfellépőként, a hazai zenei élet egyik legnépszerűbb csapata, a domoszlói Road zenekar nyitja majd a fél évszázadát ünneplő hallhatatlan banda magyarországi koncertjét. A Road 2004-ben alakult rock-metál zenekar, akiknek az elmúlt évek alatt számos lemeze ért el arany- és platina minősítést. Látványos és dinamikus produkcióikkal mára a legnagyobb fesztiválok népszerű fellépői.



Legújabb lemezük, a Senki kedvéért nem fékezünk! 2021 júniusában jelent meg. A csapat legnépszerűbb dalai, a Világcsavargó, a Megint nyár, a Túlzó kámfor illat, a 2 bennem az én, vagy az Ahol a hegyeket látod biztosan helyet kapnak majd jövő júliusban a Puskás Aréna színpadán látható programban. A Road tagjai megtisztelőnek érzik a felkérést és örömmel vállalták ezt a nem mindennapi koncertlehetőséget. [2021.12.06.]