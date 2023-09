Szeptember 21-én indul a Újbuda Jazz Fesztivál 2023 Mások mellett a dán Svaneborg Kardyb, a német Martin Kohlstedt, a Gyémánt Bálint trió és a Dresch Quartet is koncertet ad az idei Újbuda Jazz Fesztiválon szeptember 21-től 24-ig a Fonóban és az A38 hajón. Immár tizennyolcadik alkalommal rendezik meg az Újbuda Jazz Fesztivált, amely a műfaj aktuális és kurrens képviselőit mutatja be a hazai közönségnek a klasszikusoktól az új kísérletekig, az idei év kiemelkedő újdonságaival együtt - közölte a Fonó Budai Zeneház az MTI-vel. A koncerteknek Újbuda két fontos kulturális központja, az A38 hajó és a Fonó Budai Zeneház ad otthont, mindkét helyszínen három estén át szól a dzsessz.



A fesztivál első napján, szeptember 21-én csütörtökön Gyémánt Bálint gitáros fiatal zenésztársakkal, Bartók Vincével és Szabó Dániel Ferenccel lép színpadra a Fonóban. A trió friss albumának utolsó simításait végzi. Szintén látható és hallható aznap a Fonóban a NovaN x MnemonicKiss formáció, amelyet a Mörk zenekar billentyűse, ifj. Novai Gábor (Novan) vezet és mindig más vendégalkotókkal együtt hoz létre kötetlen zenei párbeszédet a színpadon. NovaN és Kiss Árpád MnemonicKiss már számos helyen lépett fel közösen a budapesti dzsessz és underground színterek vagy az Ozora fesztivál mellett a birminghami Symphony Hallban, a londoni St. James Church-ben és rotterdami kortárs elektronikus fesztiválon is.



A fesztivál szeptember 22-i fonós műsorában három produkció szerepel. Kováts Gergő szaxofonos számos szabad-, könnyű- és világzenei formációban közreműködés után saját csapatával, a Kovásszal mutatja be produkcióját, amely a népzene és a dzsessz között ingázik. Kaltenecker Zsolt és Mózes Tamara duója a progresszív dzsessz, a pop, az elektronikus hangzások és az improvizáció mentén halad, saját kompozícióik a billentyűs hangszer és énekhang köré épülnek. Az Intergeese-t három fiatal zenész, Horváth Áron, Mohácsy Lőrinc Ágoston és Fekete Zoltán alapította idén februárban. A tagok Budapesten tanulnak, repertoárjukat a magyar népzenéből táplálkozó saját kortárs kompozíciók képezik.



Szeptember 23-án a magyar dzsessz meghatározó zenekara, a Dresch Quartet lép színpadra a Fonóban. Az együttesben a nagyszerű fúvós, Dresch Mihály, valamint a lenyűgöző cimbalmos, Lukács Miklós mellett két fiatalabb zenész, Gyányi Marcell (nagybőgő) és Csizi László (dob) játszik. Különleges formációjával lép színpadra Borbély Mihály, a népzenében, dzsesszben és kortársban egyaránt otthonosan mozgó kiváló fúvós, aki az ismert néptáncossal, az ezúttal ritmushangszereket megszólaltató Farkas Zoltán Batyuval és Lőrinszky Attila bőgőssel fog trióban zenélni.



A fesztivál fonós része Burján Orsi népzenei ihletésű dalaival zárul. Az énekesnő hangszereléseiben a magyar népdalkincseit a török népzenei stílusjegyekkel ötvözi, miközben dzsesszes harmóniavilággal és lüktetéssel fűszerezi a népdalok eredeti dallamvilágát.

Az Újbuda Jazz Fesztiválon az A38 hajón szeptember 22-én pénteken a dán Svaneborg Kardyb duó ad koncertet, amelyben Nikolaj Svaneborg Wurlitzeren, Junón és zongorán, Jonas Kardyb pedig dobon és ütőhangszereken játszik. Tíz éve aktívak, a dán népzenéből és skandináv dzsessz hatásokból is merítő páros zenéjét gyönyörű dallamok, finom minimalizmus, fülbemászó groove-ok, laza elektronikus vibrálás, skandináv atmoszféra és az organikus összjáték elegye jellemzi. Az aznapi programban hallható Zalai Richárd Balázs zenész-producer a dermesztő, atmoszférikus hangulatú zenéiről ismert. Többnyire downtempo, ambient és modern klasszikus alapokra épít, első EP-jét 2021-ben adta ki a nieko nevű brit kiadó.



Szeptember 23-án szombaton a német neoklasszikus zongorista, Martin Kohlstedt játszik az A38-on. A meghitt, érzelmes játékmódjáról és nem mindennapi koncertterem-berendezéseiről ismert zeneszerző-muzsikus új lemezét mutatja be. A fesztivál zárókoncertjét szeptember 24-én vasárnap a New Fossils adja. Zenéjüket átszövi az elvágyódás, hangzásuk a kortárs, urbánus dzsessz legutóbbi vonulatához kapcsolódik. Dalközpontú szerzeményeiket hol elektronikával, hol improvizációval dúsítják. A tagok korábban a Dresch Quartetben és a Mörkben is játszottak, bemutatkozó lemezük idén áprilisában jelent meg. A felállás: Szabó Dániel Ferenc (dob), Gyányi Marcell (nagybőgő), ifj. Tóth István (gitár), Ocsovay Damján (zongora) és Varga Dániel (szaxofon). MTI [2023.09.18.]

