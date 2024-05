Nemzeti emlékhelyen látható a Roxínház János vitéz-előadása Május 13-án zárult a Roxínház tavaszi „Huszárvágta Tour” turnéja, melynek keretében a kaposvári társulat öt helyszínen nyolc alkalommal tűzte műsorára Kacsóh Pongrác ismert daljátékát, a János vitézt. Az előadás nyáron is látható lesz, június 30-án a Somogyvár-Kapuvár Nemzeti Emlékhely szabadtéri színpadán kel életre az ismert történet. A János vitézt 2024 márciusában mutatta be a Roxínház újrahangszerelt változatban (zenei vezető: Sebesi Tamás), Pintér Kata és Horváth Zita rendezésében. A ritmikai és hangszerelési módosítások dinamikusabbá tették az előadást, egyben közelebb hozták a klasszikusabb részeket a fiatalok világához. Így azok számára is befogadhatóbbá vált a darab, akik inkább a populárisabb műfajt kedvelik, vagy most ismerkednek a daljátéki, illetve komolyzenei stílussal. Jancsi és Iluska története június 30-án ezúttal a Somogyvár-Kapuvár Nemzeti Emlékhelyen elevenedik meg. A Somogyvári Nyári Színház keretein belül megvalósuló projekt szereplői kaposvári fiatalok, akiket tapasztalt művészek – többek között a kaposvári Csiky Gergely Színházból is ismert, és most a Roxínház társulatát erősítő Horváth Zita, a Roxínház Indul a bakterház előadásának Banyájaként is ismert Merkei Mónika, valamint a 2023-ban Somogy vármegyében az Év Színészének választott Szabolcsi János – támogatnak. A címszerepben Orlik Istvánt, Iluskaként a mindössze 18 éves Márkus Csengét láthatja majd a közönség, a daljáték történetének valószínűleg legfiatalabb francia királylányaként pedig a 17 éves Wirth Bianka áll színpadra. A Petőfi Sándor elbeszélő költeményéből inspirálódó történet, melyet éppen 120 éve, 1904-ben mutattak be, az elmúlt évtizedek alatt mit sem vesztett értékéből, hiszen örökérvényű üzenetet közvetít: egyszerre szól szerelemről, becsületről, barátságról és hűségről, amelyek ma, a 21. században különösen felértékelődnek. A produkció érdekessége, hogy a júniusi előadással a Roxínház visszatér nyári játszóhelyére, hiszen a Somogyvári Nyári Színházat több mint 20 évvel ezelőtt ők álmodták meg a Nemzeti Emlékhelyen. Bár egy ideig nem volt lehetőségük Somogyáron játszani, 2021-ben újra felélesztették a hagyományt, és a Szent László Napokhoz kapcsolódva ismét fellépnek a szabadtéri színpadon. 2023-ban a Made In Hungáriát telt ház előtt mutatták be az Emlékhelyen, és remélik, hogy a János vitéz is hasonló sikerrel fut majd. A Balaton partjától mindössze 20 perces autóútra található festői környezetben színre kerülő János vitézre jegyek már kaphatók a jegy.hu rendszerében. Fotó: Kozma Attila / Roxínház [2024.05.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » vonós [2024.05.16.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.05.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu