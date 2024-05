Marco Mendoza visszatér Budapestre Az amerikai rock muzsikus május 19-én, pünkösdvasárnap este lép fel Budapesten, a korábban már számos alkalommal letesztelt BackStage Pub színpadán. Ezúttal angol zenésztársai, Drew Lowe gitáros és Chris Allan dobos társaságában érkezik fővárosunkba. Sűrű három hónap elé néz Marco Mendoza, hiszen egészen július végéig úton lesz aktuális triójával, melynek műsorában elhangzanak a 2007 óta megjelent szólólemezek legkedveltebb dalai, de természetesen olyan közönségkedvenc szerzemények is, amiket még más zenekarok kötelékében játszott a kiváló énekes, basszusgitáros vagy csak szimplán a személyes kedvencei közé tartozó rock klasszikusok. Whitesnake, Thin Lizzy, Blue Murder, The Dead Daisies, Ted Nugent, Bill Ward, Journey – csak néhány jól csengő név a változatos, 1989 óta tartó karrierből. Marco Mendoza nevével egészen biztosan találkoztak már a rock, hard rock műfajok hazai kedvelői is. Nagy öröm, hogy továbbra is igen aktív és szeret visszajárni hazánkba, így újra és újra megtapasztalhatjuk a rutinos előadó energikus élő fellépéseit. Szólóban már kilencedik alkalommal, 2022 ősze után tér vissza Budapestre a kiváló basszusgitáros. Ezúttal is várjuk sok szeretettel! Jegyek elővételben kaphatók a TIXA.HU online rendszerében (5.900 Ft) és a koncert napján személyesen a helyszínen, 6.900 Ft-os áron. Limitált nyomdai jegyek is rendelhetők/vásárolhatók a LOTS Music e-mail címén illetve a koncert estéjén a helyszínen. További részletek a koncert Facebook oldalán. [2024.05.16.] Megosztom: