Lara Fabian ismét elvarázsolta Budapestet - képek Lara Fabian, a világhírű énekesnő április 30-án ismét egy különleges hangulatú koncertet adott Budapesten, az MVM Dome-ban. Az esemény része az énekesnő „Je T’aime” turnéjának, amellyel nézők millióit varázsolja el világszerte. Hogy mi Lara sikerének a titka? Rövid időn belül a második koncertjén voltunk – 2022-ben volt utoljára Budapesten -, de még mindig nem sikerült megfejteni. Ám egy biztos: olyan érzés hallgatni, mintha egy angyal szállt volna közénk. Lara Fabian nemzetközi szinten ünnepelt művész, aki túlmutat egy tipikus popénekesnő határain. Belga-kanadai származása és sokoldalú tehetsége révén hódította meg a világot, több mint 20 millió eladott albummal büszkélkedhet. Az élet és a zene szeretetét több nyelven – köztük olaszul, franciául, angolul és spanyolul – énekli el, amelyek közvetítik bensőséges érzéseit és üzeneteit. Lara Fabian koncert képekben - klikk a fotóra

Lara Fabian nevét az 1988-as Eurovíziós Dalfesztiválon ismerte meg a világ, akkor a 4. helyezést szerezte meg Croire című dalával. A versenyt ugyan Céline Dion nyerte Svájc színeiben, de Lara sem maradt hírnév nélkül. Joggal! Hangja, tehetsége, személyisége és az alázata is azt eredményezte, hogy ismerje meg a világ. Az énekesnő az MVM Dome-ban sem csinált mást, csak adta önmagát. A közel másfél órás koncertet végig énekelte, két vokalistával és egy alapzenekarral kísérve. A színpadtechnika a fényeken és a füstön túl mást nem tartalmazott. A hatalmas LED-falak, látványosságok ezúttal sem voltak jelen és ahogyan két éve, úgy most sem hiányzott semmi. Ezen az esten a zenéé volt a főszerep, amit a közönség sokszor állótapssal jutalmazott. Olyan nagy sikerű dalok csendültek fel, mint a Je m'arrêterai pas de t'aimer, az Alleluia, a La différence, de nem maradt ki az I Will Love Again sem. A zenekar és a teljes stáb bemutatása elsőre úgy tűnt, hogy talán kicsit hamar jött, de kiderült, hogy időszerű, közeleg a vége. A ráadásban maradhatott hiányérzetünk, mert csak a Je t’aime hangzott el, holott egy Adagio-ra még sokan vágytunk. Persze tudjunk, egy koncert sem lehet minden igényt kielégítő, főleg, ha ennyire érzelemdús. Hogy a közönség soraiban ülők mikor, melyik dalnál törölgették a könnyeiket az egy külön cikk is lehetne. Lara erre is képes és mi ezért (is) szeretjük! M. Adri

Fotó: Mahunka Balázs [2024.05.08.]